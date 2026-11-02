Календарь садовода на 2–8 ноября 2026 года: посадки и осенние работы

В начале ноября садовые и огородные работы в Украине вступают в заключительную фазу перед наступлением зимних холодов. Основные усилия в этот период направлены на окончательную уборку урожая поздних культур, защиту многолетников от заморозков, подготовку почвы к зиме и посев озимых культур.

Общий прогноз и особенности недели

Период со 2 по 8 ноября отличается прохладной погодой, утренними туманами и первыми приморозками на почве. Это лучшее время для завершения основных полевых и хозяйственных работ.

Главные советы на эту неделю:

* Защитите теплолюбивые растения: завершите укрытие чувствительных кустарников и многолетников, которые могут пострадать от ночных понижений температуры

.* Подготовьте сад к зиме: проведите влагозапасающий полив деревьев и кустарников, если осень была засушливой, и замульчируйте приствольные круги

.* Уберите остатки растительности: тщательно очистите грядки от сорняков и падалицы, чтобы предотвратить распространение болезней и вредителей.

Основные работы в саду и на огороде

1. Работы в саду (деревья и кустарники)

Продолжается сбор и дозревание последних зимних сортов яблок и груш (если они остались на ветвях). Проводится санитарная обрезка ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины) после опадения листьев. У молодых саженцев и чувствительных сортов готовят основу к зимнему утеплению. Также пора белить стволы взрослых деревьев для защиты от вредителей и солнечных ожогов.

2. Работы на огороде и грядках

Продолжается посадка озимого чеснока и семенного лука на зиму. Грядки после сбора урожая очищают, перекапывают с внесением органических или минеральных удобрений. Проводится сбор оставшихся корнеплодов (поздней капусты, корневой петрушки и сельдерея) и их закладка на зимнее хранение в погреба.

Календарь садовода и огородника по дням недели

* 2 ноября (понедельник) — Начало недели, благоприятный день для уборки растительных остатков на огороде и уничтожения сорняков

.* 3 ноября (вторник) — Осенние туманы и влажность: подходящее время для посадки озимого чеснока и подзимнего лука

.* 4 ноября (среда) — Прохладная погода: проведение влагозарядочного полива плодово-ягодных деревьев и кустарников

.* 5 ноября (четверг) — Снижение ночных температур: укрытие теплолюбивых многолетников и подготовка материалов для мульчирования

.* 6 ноября (пятница) — Перед выходными: санитарная обрезка и очистка ягодных кустарников, сбор последних корнеплодов

.* 7 ноября (суббота) — Выходной день, солнечные прояснения: перекопка грядок под зиму, внесение удобрений в почву

.* 8 ноября (воскресенье) — Завершение недели: подведение итогов садово-огородного сезона, побелка стволов деревьев.

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