В Волынской области в суд был направлен обвинительный акт в отношении 21-летней женщины, которую обвиняют в умышленном убийстве собственного новорожденного ребенка сразу после родов. Ей инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 117 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, женщина знала о своей беременности, однако в течение всего этого периода не обращалась в медицинские учреждения для наблюдения и не становилась на учет. Кроме того, она скрывала беременность от родственников.

Трагедия произошла ночью 3 августа 2026 года в одном из сел Ковельского района. По версии следствия, женщина самостоятельно родила в туалете здорового доношенного мальчика, после чего лишила его жизни.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом. Досудебное расследование проводило Ковельское районное управление полиции ГУНП в Волынской области.

Согласно статье 117 Уголовного кодекса Украины, умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после них наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В то же время, согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщили в Ковельской окружной прокуратуре.

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