在沃伦州，一份针对一名21岁女子的起诉书已被移交法院，该女子被指控在分娩后立即故意杀害了自己的新生儿。 她被指控犯有《乌克兰刑法典》第117条规定的罪行。

据调查显示，该女子明知自己怀孕，但在整个孕期均未前往医疗机构接受产前检查，也未进行孕产登记。此外，她还向亲属隐瞒了怀孕一事。

这起悲剧发生于2026年8月3日深夜，地点位于科韦尔区的一个村庄。据调查称，该女子在卫生间内独自产下一名健康足月的男婴，随后将其杀害。

目前，被告处于居家监禁状态。此案的审前调查由沃伦州警察总局下属的科韦尔区警察局负责。

根据《乌克兰刑法典》第117条规定，母亲在分娩期间或分娩后立即故意杀害其新生儿的，处以不超过五年限制自由或同等期限的剥夺自由。

同时，根据《乌克兰宪法》第62条，在依法证明其有罪并经法院判决认定之前，任何人均被视为无罪，不得受到刑事处罚。

科韦尔地区检察院通报了这一消息。

回顾此前报道，在切尔诺夫策，一名28岁男子被指控杀害一名79岁妇女，抢劫其住宅并纵火焚烧房屋以掩盖罪行。起诉书已移交法院。

文尼茨克上诉法院维持了对在沙尔戈罗德杀害两名青少年的男子的无期徒刑判决。这起悲剧发生于2025年9月10日，起因是公交车上的一场口角。 2026年11月24日，有消息称辩护方的上诉被驳回，原判维持不变。

文尼茨克上诉法院审理了该上诉并予以驳回。法院维持原判不变，因此该男子将服无期徒刑。上诉法院的裁决已生效。总检察长办公室通报了这一消息。

2026年，基辅有三名男子因猥亵和性侵未成年人被判处无期徒刑。

在基辅，执法部门以涉嫌故意杀害一名32岁外国男子为由，逮捕了一名19岁的当地女子，该男子此前曾在乌克兰武装部队服过合同兵役。 据调查显示，该女子受俄罗斯特工机构指使，在会面时将毒药掺入该男子的酒中。

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