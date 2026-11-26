乌克兰安全局在顿涅茨克州揭露了一名被俄罗斯人通过人工智能招募的军人
在乌克兰武装部队总司令的协助下，乌克兰安全局军事反情报部门在顿涅茨克州又抓获了一名俄罗斯线人。 该男子系一名来自利沃夫的应征入伍者，曾协助敌方对乌克兰守军阵地进行火力校正。
据调查显示，俄罗斯特工机构通过所谓的“蜜糖陷阱”策反了这名军人。 为此，他们利用人工智能生成了几张虚构女孩的图片，随后以这些形象在交友网站和社交媒体的主题聊天群中注册了虚假账号。
当这名被征召入伍的士兵在相关网络平台上寻求亲密关系时，俄军便以此方式与他取得了联系。
在与这些“女孩”建立密切联系后，该士兵开始向敌人透露乌克兰军队的驻地位置，以此换取与网络结识对象见面的承诺。
调查发现，其中一名“联系人”自称是乌克兰国民卫队的医务人员，并承诺只要他提供乌克兰武装部队在斯洛维扬斯克方向所属旅的坐标，就与他见面。
除人员驻扎点外，该嫌疑人还用手机摄像头记录了弹药库的位置以及乌克兰军队作战编队的军事装备集结点。
乌克兰安全局（SBU）人员及时识破了该嫌犯的行径，并在其服役地点将其抓获。
与此同时，位于该俄罗斯线人侦察范围内的国防军驻地也得到了安全保障。
在搜查过程中，警方从其身上查获了一部智能手机，其中存有其为侵略国服务的证据。
目前，安全局调查人员已向被拘留者告知其涉嫌违反《乌克兰刑法典》第114-2条第2款（在战时状态下未经授权传播关于乌克兰武装部队行军、调动或部署的信息）。
该嫌疑人目前被羁押，不得保释。他可能面临最高8年的有期徒刑。
目前调查仍在进行中，旨在查明犯罪的全部情况，并可能根据“叛国罪”条款对涉案人员的行径进行追加定罪。
此次综合行动由安全局军事反情报部门人员与安全局驻顿涅茨克州及卢甘斯克州总局的调查人员共同实施，并在卢甘斯克东部地区国防专项检察院的程序指导下进行。
乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。
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