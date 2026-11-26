在乌克兰武装部队总司令的协助下，乌克兰安全局军事反情报部门在顿涅茨克州又抓获了一名俄罗斯线人。 该男子系一名来自利沃夫的应征入伍者，曾协助敌方对乌克兰守军阵地进行火力校正。

据调查显示，俄罗斯特工机构通过所谓的“蜜糖陷阱”策反了这名军人。 为此，他们利用人工智能生成了几张虚构女孩的图片，随后以这些形象在交友网站和社交媒体的主题聊天群中注册了虚假账号。