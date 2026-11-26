СБУ разоблачила в Донецкой области военного, которого россияне завербовали с помощью ИИ
Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала в Донецкой области ещё одного российского информатора. Им оказался мобилизованный житель Львова, который помогал врагу корректировать огонь по позициям украинских защитников.
По данным следствия, российские спецслужбы завербовали военного, применив так называемую «медовую ловушку». Для этого они с помощью искусственного интеллекта создали несколько изображений вымышленных девушек, а затем зарегистрировали под их образами фальшивые аккаунты на сайтах знакомств и в тематических чатах социальных сетей.
Таким образом рашисты вышли на мобилизованного, когда он искал близких отношений на профильных интернет-ресурсах.
После налаживания тесного контакта с «девушками» военный начал передавать врагу координаты украинских войск в обмен на обещание встречи с интернет-знакомой.
Установлено, что одна из его «контактов» представилась медиком Национальной гвардии Украины и обещала свидание, если он предоставит координаты своей бригады ВСУ на Славянском направлении.
Помимо пунктов базирования личного состава, злоумышленник фиксировал на камеру телефона расположение складов с боеприпасами и сосредоточение военной техники боевого соединения украинской армии.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта и задержали его по месту прохождения службы.
Параллельно с этим были обезопасены объекты Сил обороны, находившиеся в радиусе действия российского информатора.
В ходе обысков у него изъяли смартфон с доказательствами деятельности в интересах страны-агрессора.
В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации действий фигуранта по статье — государственная измена.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники военной контрразведки СБУ совместно со следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Об этом сообщает СБУ.
Напомним, что Россия завербовала через интернет для совершения преступлений более 360 украинских подростков, — Елена Зеленская
Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев для совершения диверсий на территории европейских стран. Для поиска исполнителей они используют социальные сети, мессенджеры и объявления о работе.