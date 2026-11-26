Военная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего ВСУ задержала в Донецкой области ещё одного российского информатора. Им оказался мобилизованный житель Львова, который помогал врагу корректировать огонь по позициям украинских защитников.

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали военного, применив так называемую «медовую ловушку». Для этого они с помощью искусственного интеллекта создали несколько изображений вымышленных девушек, а затем зарегистрировали под их образами фальшивые аккаунты на сайтах знакомств и в тематических чатах социальных сетей.