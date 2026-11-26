Украинский актёр Сергей Стрельников летом 2026 года вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Актёр рассказал, как проходила его военная подготовка, какими являются его сослуживцы и как его жена Виктория отнеслась к решению мужа мобилизоваться.

Также Стрельников поделился эмоциональными подробностями их прощания перед началом службы. По словам актера, супруги обнимались около 20 минут.

Сергей Стрельников поделился новыми подробностями своей службы в ВСУ

Артист вступил в армию в июле этого года и самостоятельно выбрал подразделение через знакомых. Ведь ранее в территориальных центрах комплектования его не брали на службу. Сейчас актер служит в должности водителя-механика в батальоне беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады, где бойцы работают с наземными роботизированными комплексами для логистики и эвакуации раненых.

Перед распределением в часть мужчина прошел базовую общевойсковую подготовку без каких-либо привилегий. Там он не афишировал свою известность в СМИ, поэтому сослуживцы и сержант узнали кинозвезду лишь через две недели после начала учений. Благодаря отличной физической форме актер стал физическим руководителем своего взвода и по утрам проводил зарядку для новобранцев.

Решение мобилизоваться у Стрельникова созревало долгое время, ведь он испытывал внутренний дискомфорт, когда играл военных на экране и продолжал оставаться гражданским в реальной жизни. Когда Сергей обсудил этот вопрос с женой Викторией, она поддержала любимого, несмотря на опасения о том, как ей одной справляться. Актер заверил любимую, что все будет хорошо, и подчеркнул, что полностью полагается на ее внутреннюю силу.

Изменились ли отношения Стрельникова с женой

Разлука с близкими стала серьёзным испытанием для семьи, однако именно мысли о жене и 7-летнем сыне Сильвестре помогают защитнику держаться в самые тяжёлые моменты на полигоне. Пока мужчина защищает страну, жена остается в Украине, а главной опорой для неё стал сын, который постоянно подбадривает маму. Когда военный впервые вернулся домой после завершения обучения, эмоции взяли верх.



«Мы действительно, когда встретились с Викой, обнимались минут 20 — только обнимались. И с сыном то же самое. У меня было свет, вода и любовь моей семьи ко мне, поэтому я был счастлив», — поделился артист.

Сергей Стрельников о службе в ВСУ: смотрите видео онлайн

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Об этом актер рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко.

Напомним, что украинский актер Сергей Стрельников вступил в Силы обороны Украины и принес присягу на верность украинскому народу. Сейчас он служит в батальоне беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

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