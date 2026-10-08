Актор Сергій Стрельніков склав військову присягу

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Український актор Сергій Стрельніков долучився до Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу. Наразі він служить у батальйоні безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

За словами Сергія Стрельнікова, він долучився до бригади безпілотних систем та вже склав військову присягу.

«Повідомляю, що долучився до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу. Відтепер я є частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем», – розповів актор.

Військовий також повідомив, що планує розповідати про долі бійців, які захищають Україну.

Стрельніков зазначив, що в його підрозділі служать військовослужбовці, які мають досвід ведення бойових дій у піхоті, а нині знищують ворога з повітря.

«Для мене честь бути серед цих людей. Тож я налаштований вчитися, звикати до нових умов та сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено. Дякую всім, хто поруч і підтримує», – додав він.

Сергій Стрельніков відомий українським глядачам за ролями у фільмах та серіалах. Серед його робіт – «Кіллхаус», «Довбуш», «Буча», «Лікарка за покликанням», «Кришталеві джерела», «Белла Віта» та інші проєкти.

Актор народився в Росії, однак його юність і шкільні роки минули в Україні.

Професійну освіту Стрельніков здобув у Київському училищі культури та Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

У творчій кар'єрі Сергія Стрельнікова були також російські кінопроєкти. Однак після початку російської агресії у 2014 році актор заявив про рішення припинити роботу в російських проєктах.

Водночас у 2017 році Сергій Стрельніков знявся разом зі своєю дружиною, акторкою Вікторією Литвиненко, у російському фільмі.

Згодом актор вибачився перед українцями за участь у цій стрічці.

Нині Сергій Стрельніков продовжує професійний шлях уже у лавах Сил оборони України, де служитиме у підрозділі безпілотних систем FERRO-6.

Про початок військової служби актор розповів у своїх соцмережах.

Раніше актор українського походження Анатолій Пашинін, який багато років будував кар’єру в Росії, після початку повномасштабної війни повернувся в Україну та долучився до Сил оборони.

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