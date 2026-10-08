Актёр Сергей Стрельников принёс военную присягу

Украинский актёр Сергей Стрельников вступил в ряды Сил обороны Украины и принёс присягу на верность украинскому народу. В настоящее время он служит в батальоне беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

По словам Сергея Стрельникова, он вступил в состав бригады беспилотных систем и уже принес военную присягу.

«Сообщаю, что вступил в ряды Сил обороны Украины и принес присягу на верность украинскому народу. Отныне я являюсь частью батальона беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем», — рассказал актер.

Военный также сообщил, что планирует рассказывать о судьбах бойцов, защищающих Украину.

Стрельников отметил, что в его подразделении служат военнослужащие, имеющие опыт ведения боевых действий в пехоте, а сейчас уничтожающие врага с воздуха.

«Для меня честь быть среди этих людей. Поэтому я настроен учиться, привыкать к новым условиям и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Спасибо всем, кто рядом и поддерживает», — добавил он.

Сергей Стрельников известен украинским зрителям по ролям в фильмах и сериалах. Среди его работ — «Киллхаус», «Довбуш», «Буча», «Врач по призванию», «Хрустальные источники», «Белла Вита» и другие проекты.

Актёр родился в России, однако его юность и школьные годы прошли в Украине.

Профессиональное образование Стрельников получил в Киевском училище культуры и Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

В творческой карьере Сергея Стрельникова были также российские кинопроекты. Однако после начала российской агрессии в 2014 году актер заявил о решении прекратить работу в российских проектах.

В то же время в 2017 году Сергей Стрельников снялся вместе со своей женой, актрисой Викторией Литвиненко, в российском фильме.

Впоследствии актер извинился перед украинцами за участие в этой картине.

Сейчас Сергей Стрельников продолжает профессиональный путь уже в рядах Сил обороны Украины, где будет служить в подразделении беспилотных систем FERRO-6.

О начале военной службы актер рассказал в своих соцсетях.

Ранее актер украинского происхождения Анатолий Пашинин, который много лет строил карьеру в России, после начала полномасштабной войны вернулся в Украину и вступил в Силы обороны.

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