Ukraiński aktor Siergiej Strelnikow latem 2026 roku wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. Artysta opowiedział, jak przebiegało jego szkolenie wojskowe, jacy są jego koledzy z jednostki oraz jak jego żona Wiktoria zareagowała na decyzję męża o mobilizacji.

Strelnikow podzielił się również wzruszającymi szczegółami ich pożegnania przed rozpoczęciem służby. Jak powiedział aktor, małżonkowie obejmowali się przez około 20 minut.

Siergiej Strelnikow ujawnił nowe szczegóły dotyczące swojej służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy

Artysta wstąpił do armii w lipcu tego roku i samodzielnie wybrał jednostkę dzięki znajomym. Wcześniej bowiem w terytorialnych centrach rekrutacyjnych nie przyjęto go do służby. Obecnie aktor służy jako kierowca-mechanik w batalionie systemów bezzałogowych FERRO-6 9. oddzielnej brygady, gdzie żołnierze obsługują naziemne zestawy robotyczne służące do logistyki i ewakuacji rannych.

Przed przydzieleniem do jednostki przeszedł podstawowe szkolenie ogólnowojskowe bez żadnych przywilejów. Nie afiszował się tam ze swoją sławą, więc koledzy z oddziału i sierżant rozpoznali gwiazdę filmową dopiero dwa tygodnie po rozpoczęciu szkolenia. Dzięki doskonałej kondycji fizycznej aktor został kierownikiem ds. wychowania fizycznego w swoim plutonie i rano prowadził ćwiczenia poranne dla rekrutów.

Decyzja o zgłoszeniu się do służby dojrzewała w Strelnikowie od dłuższego czasu, ponieważ odczuwał wewnętrzny dyskomfort, grając żołnierzy na ekranie, a w prawdziwym życiu pozostając cywilem. Kiedy Siergiej omówił tę kwestię ze swoją żoną Wiktorią, ona wsparła ukochanego, mimo obaw o to, jak sama sobie poradzi. Aktor zapewnił ukochaną, że wszystko będzie dobrze, i podkreślił, że całkowicie polega na jej wewnętrznej sile.

Czy zmieniły się relacje Strelnikowa z żoną

Rozłąka z bliskimi stała się poważną próbą dla rodziny, jednak to właśnie myśli o żonie i 7-letnim synu Sylwestrze pomagają żołnierzowi przetrwać najtrudniejsze chwile na poligonie. Podczas gdy mąż broni kraju, żona pozostaje na Ukrainie, a głównym oparciem dla niej stał się syn, który nieustannie dodaje mamie otuchy. Kiedy żołnierz po raz pierwszy wrócił do domu po zakończeniu szkolenia, emocje wzięły górę.



„Kiedy spotkaliśmy się z Wiką, naprawdę przytulaliśmy się przez jakieś 20 minut – po prostu się przytulaliśmy. Tak samo było z synem. Miałem światło, wodę i miłość mojej rodziny, więc byłem szczęśliwy” – opowiedział artysta.

Siergiej Strelnikow o służbie w Siłach Zbrojnych Ukrainy: obejrzyj film online

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Aktor opowiedział o tym w wywiadzie udzielonym dziennikarce Mariczce Padalko.

Przypomnijmy, że ukraiński aktor Siergiej Strelnikow wstąpił do Sił Obronnych Ukrainy i złożył przysięgę wierności narodowi ukraińskiemu. Obecnie służy w batalionie systemów bezzałogowych FERRO-6 9. oddzielnej brygady systemów bezzałogowych.

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