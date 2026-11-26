乌克兰演员谢尔盖·斯特列尔尼科夫于2026年夏天加入了乌克兰武装部队。这位演员讲述了他的军事训练过程、战友们的情况，以及妻子维多利亚对丈夫应征入伍这一决定的态度。

此外，斯特列尔尼科夫还分享了入伍前两人依依不舍的告别细节。据这位演员描述，夫妻俩相拥了约20分钟。

谢尔盖·斯特列尔尼科夫透露了他在乌克兰武装部队服役的最新细节

这位演员于今年7月入伍，并通过熟人自主选择了所属部队。此前，他在地方征兵中心曾被拒之门外。 目前，这位演员在第9独立旅的FERRO-6无人机系统营担任驾驶员兼机械师，该营的战士们负责操作用于后勤保障和伤员后送的地面机器人系统。

在被分配到部队之前，他毫无特权地完成了基础的通用军事训练。 在那里，他并未刻意彰显自己的明星身份，因此战友和军士长直到训练开始两周后才认出这位电影明星。凭借出色的体能，这位演员成为了自己排的体能训练负责人，每天早晨都会带领新兵进行晨练。

斯特列尔尼科夫参军的决定酝酿已久，因为当他在银幕上扮演军人，现实生活中却依然是平民时，内心总感到一种不适。 当谢尔盖与妻子维多利亚商讨此事时，尽管她担心自己将如何独自应对，但仍支持了爱人。这位演员向爱人保证一切都会好起来，并强调自己完全信赖她的内在力量。

斯特列尔尼科夫与妻子的关系是否发生了变化

与亲人的分离对这个家庭来说是一次严峻的考验，但正是对妻子和7岁儿子西尔维斯特的思念，帮助这位捍卫者挺过了训练场上的最艰难时刻。 当丈夫在保卫国家时，妻子留在乌克兰，而儿子成了她的主要支柱，他不断给妈妈打气。当这位军人完成训练后首次回家时，情绪难以自持。



“我和维卡重逢时，我们真的拥抱了20分钟——只是紧紧相拥。和儿子也是如此。我有光、有水，还有家人对我的爱，所以我感到很幸福，”这位艺人分享道。

谢尔盖·斯特列尔尼科夫谈在乌克兰武装部队的服役经历：在线观看视频

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这位演员在接受记者玛丽奇卡·帕达尔科采访时谈到了这一点。

需要提醒的是，乌克兰演员谢尔盖·斯特列尔尼科夫已加入乌克兰国防军，并宣誓效忠乌克兰人民。目前，他服役于第9独立无人机系统旅下属的FERRO-6无人机系统营。

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