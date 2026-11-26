SBU zdemaskowała w obwodzie donieckim żołnierza, którego Rosjanie zwerbowali za pomocą sztucznej inteligencji
Wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, przy wsparciu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, zatrzymał w obwodzie donieckim kolejnego rosyjskiego informatora. Okazało się, że był to zmobilizowany mieszkaniec Lwowa, który pomagał wrogowi w korygowaniu ognia na pozycje ukraińskich obrońców.
Według danych śledztwa rosyjskie służby specjalne zwerbowały tego żołnierza, stosując tzw. „pułapkę miodową”. W tym celu, korzystając ze sztucznej inteligencji, stworzyli kilka wizerunków fikcyjnych dziewcząt, a następnie zarejestrowali pod ich wizerunkami fałszywe konta na portalach randkowych oraz w tematycznych czatach w sieciach społecznościowych.
W ten sposób rosyjscy agenci nawiązali kontakt z mobilizowanym żołnierzem, gdy ten szukał bliskich relacji na specjalistycznych serwisach internetowych.
Po nawiązaniu bliskiego kontaktu z „dziewczynami” żołnierz zaczął przekazywać wrogowi lokalizacje ukraińskich oddziałów w zamian za obietnicę spotkania z internetową znajomą.
Ustalono, że jedna z jego „znajomych” przedstawiła się jako medyczka Gwardii Narodowej Ukrainy i obiecała spotkanie, jeśli poda współrzędne swojej brygady Sił Zbrojnych Ukrainy na kierunku Słowiańsk.
Oprócz miejsc stacjonowania personelu sprawca rejestrował kamerą telefonu lokalizację magazynów amunicji oraz skupiska sprzętu wojskowego jednostki bojowej armii ukraińskiej.
Pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) z wyprzedzeniem zdemaskowali podejrzanego i zatrzymali go w miejscu pełnienia służby.
Równolegle zabezpieczono lokalizacje Sił Obronnych znajdujące się w zasięgu działania rosyjskiego informatora.
Podczas przeszukań znaleziono u niego smartfon zawierający dowody działalności na rzecz państwa agresora.
Obecnie śledczy Służby Bezpieczeństwa poinformowali zatrzymanego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na podstawie części 2 art. 114-2 Kodeksu karnego Ukrainy (nieuprawnione rozpowszechnianie informacji o ruchach, przemieszczaniu się lub rozmieszczeniu Sił Zbrojnych Ukrainy, popełnione w warunkach stanu wojennego).
Sprawca przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.
Trwa śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności przestępstwa oraz ewentualną dodatkową kwalifikację czynów podejrzanego na podstawie artykułu o zdradzie stanu.
Kompleksowe działania przeprowadzili funkcjonariusze wojskowego kontrwywiadu SBU wspólnie ze śledczymi Głównego Zarządu SBU w obwodach donieckim i ługańskim pod kierownictwem procesowym ługańskiej prokuratury specjalistycznej ds. obrony regionu wschodniego.
Informuje o tym Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).
Przypomnijmy, że Rosja zwerbowała przez internet ponad 360 ukraińskich nastolatków do popełniania przestępstw – Olena Zełenska
Rosyjskie służby specjalne próbują werbować ukraińskich uchodźców do przeprowadzania akcji dywersyjnych na terytorium krajów europejskich. W celu znalezienia wykonawców wykorzystują sieci społecznościowe, komunikatory oraz ogłoszenia o pracy.