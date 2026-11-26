Wojskowa kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, przy wsparciu Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, zatrzymał w obwodzie donieckim kolejnego rosyjskiego informatora. Okazało się, że był to zmobilizowany mieszkaniec Lwowa, który pomagał wrogowi w korygowaniu ognia na pozycje ukraińskich obrońców.

Według danych śledztwa rosyjskie służby specjalne zwerbowały tego żołnierza, stosując tzw. „pułapkę miodową”. W tym celu, korzystając ze sztucznej inteligencji, stworzyli kilka wizerunków fikcyjnych dziewcząt, a następnie zarejestrowali pod ich wizerunkami fałszywe konta na portalach randkowych oraz w tematycznych czatach w sieciach społecznościowych.