Ukraińskie stacje benzynowe przeniosły jak dotąd na rynek detaliczny jedynie część obniżki cen paliwa. Jednocześnie hurtowe ceny benzyny i oleju napędowego spadły znacznie bardziej, więc część oszczędności może jeszcze dotrzeć do konsumentów końcowych.

Według eksperta spadek cen paliwa wynika ze wzrostu podaży ropy naftowej na rynku światowym oraz osłabienia popytu. Natomiast latem i na początku jesieni sytuacja była odwrotna — notowania ropy znacznie rosły.

W połowie września cena gotowego paliwa w Europie osiągnęła rekordowy poziom: około 1650 dolarów za tonę oleju napędowego i 1400 dolarów za tonę benzyny wysokooktanowej.

Jednak później sytuacja zaczęła się zmieniać. Eksport ropy z Zatoki Perskiej stopniowo się odbudowywał. W październiku kraje regionu, z wyjątkiem Omanu, dostarczały na rynki zewnętrzne 18,4 mln baryłek dziennie. To o 26% mniej niż przed wojną, ale znacznie więcej niż w okresie najpoważniejszych zakłóceń w dostawach.

„Najważniejsza zmiana polega na tym, że światowa podaż odbudowuje się szybciej niż popyt” – powiedział Siergiej Sapiegin.

Jednocześnie światowy popyt na ropę zaczął słabnąć. Według prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w tym roku spadnie on o 2,7 mln baryłek dziennie. Wśród przyczyn — wysokie ceny surowców energetycznych, pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz wzrost efektywności energetycznej.

13 listopada IEA zrewidowało swoje prognozy: zamiast spodziewanego deficytu ropy do końca roku agencja przewiduje obecnie jej nadwyżkę w czwartym kwartale. Według danych organizacji w październiku światowa podaż ropy wzrosła do 105,4 mln baryłek dziennie, a zapasy w ciągu miesiąca zwiększyły się o 52 mln baryłek. Również Deutsche Bank oszacował nadwyżkę podaży na rynku światowym w październiku na około 1,7 mln baryłek dziennie.

Sapegin wyjaśnił, że od początku listopada cena ropy Brent spadła ze 111,56 do 86,60 dolarów za baryłkę, czyli o 22,4%. Ponadto rynek stał się mniej wrażliwy na niepokojące wiadomości z Zatoki Perskiej, ponieważ dostrzega stopniowe ożywienie eksportu.

Dla Ukrainy szczególne znaczenie ma spadek cen gotowego paliwa w Europie. W ciągu ostatnich 30 dni cena benzyny A-95 spadła z 1150 do 850 dolarów za tonę, a oleju napędowego — z 1500 do 1150 dolarów.

Ukraiński rynek hurtowy dość szybko zareagował na te zmiany. Według danych eksperta w ciągu 30 dni cena benzyny A-95 w sprzedaży hurtowej spadła o 12,96 UAH/l, a oleju napędowego – o 21,91 UAH/l. Na stacjach benzynowych spadek był znacznie mniejszy: o 7,74 hrywny za litr w przypadku benzyny i o 6,10 hrywny za litr w przypadku oleju napędowego.

Według danych przedstawionych przez eksperta średnie ceny paliw na Ukrainie wynoszą:

Benzyna A-95: cena detaliczna — 82,26 UAH/l, hurtowa — 70,56 UAH/l, szacunkowy koszt importu — 60,72 UAH/l.

Olej napędowy: cena detaliczna — 97,52 UAH/l, hurtowa — 80,27 UAH/l, szacunkowy koszt importu — 75,44 UAH/l.

Jednocześnie na dzień 24 listopada marża sprzedawców detalicznych w stosunku do ceny hurtowej wynosiła 17,25 UAH/l w przypadku oleju napędowego i 11,70 UAH/l w przypadku benzyny. Świadczy to o tym, że stacje benzynowe nie odzwierciedliły jeszcze w pełni spadku cen paliw na rynku hurtowym.

„Rynek hurtowy przeszedł już znacznie głębszą korektę niż rynek detaliczny, dlatego możemy oczekiwać, że część obniżki cen dotrze do konsumenta końcowego” – dodał Sapiegin.

Oświadczył to dyrektor Centrum Naukowo-Technicznego „Psychea” Siergiej Sapegin.

W czwartek, 26 listopada, ukraińskie sieci stacji benzynowych kontynuowały obniżanie cen paliw.

Największe sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw. Średnia cena litra benzyny A-95 wynosi 82,45 hrywien, a oleju napędowego — 98,18 hrywien.

Ceny hurtowe cebuli na Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 hrywien za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.

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