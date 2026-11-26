乌克兰加油站目前仅将部分燃油降价幅度传导至零售市场。与此同时，汽油和柴油的批发价格降幅更为显著，因此部分降价空间仍有机会惠及终端消费者。

据专家称，燃油价格下跌与全球市场原油供应增加及需求疲软有关。而今年夏季和初秋时节，情况则恰恰相反——当时油价曾大幅上涨。

9月中旬，欧洲成品油价格创下历史新高：柴油每吨约1650美元，高辛烷值汽油每吨约1400美元。

然而随后形势开始发生变化。波斯湾地区的石油出口逐渐恢复。 10月，除阿曼以外的该地区各国向国际市场供应了每日1840万桶原油。这一数字虽比战前水平低26%，但远高于供应中断最严重时期的水平。

“最重要的变化在于，全球供应的恢复速度快于需求，”谢尔盖·萨佩金表示。

与此同时，全球石油需求开始走弱。 据国际能源署（IEA）预测，今年全球石油需求将减少270万桶/日。原因包括能源价格高企、经济形势恶化以及能效提升。

11月13日，IEA上调了预测：此前预计年底前将出现原油短缺，但该机构现在预测第四季度将出现原油过剩。 据该组织数据显示，10月份全球原油供应量增至每日1.054亿桶，当月库存增加了5200万桶。 德意志银行（Deutsche Bank）也估算，10月份全球市场供应过剩量约为每日170万桶。

萨佩金解释称，自11月初以来，布伦特原油价格已从每桶111.56美元跌至86.60美元，跌幅达22.4%。 此外，由于看到出口正在逐步恢复，市场对来自波斯湾的负面消息的敏感度有所降低。

对乌克兰而言，欧洲成品油价格的下跌具有特殊意义。过去30天里，A-95汽油价格从每吨1150美元降至850美元，柴油价格则从1500美元降至1150美元。

乌克兰批发市场对这些变化做出了相当迅速的反应。据专家称，30天内，A-95汽油的批发价下降了12.96格里夫纳/升，柴油则下降了21.91格里夫纳/升。 而在加油站，降价幅度则小得多：汽油每升下降7.74格里夫纳，柴油每升下降6.10格里夫纳。

根据专家提供的数据，乌克兰当前的燃油平均价格如下：

A-95汽油： 零售价——82.26格里夫纳/升，批发价——70.56格里夫纳/升，进口估算成本——60.72格里夫纳/升。

柴油：零售价——97.52格里夫纳/升，批发价——80.27格里夫纳/升，进口计算成本——75.44格里夫纳/升。

与此同时，截至11月24日，零售商在批发价格基础上加价的幅度为：柴油每升17.25格里夫纳，汽油每升11.70格里夫纳。 这表明，加油站目前尚未完全反映出批发市场燃油价格的下降。

“批发市场的价格调整幅度已远大于零售市场，因此我们可以预期，部分降价将惠及终端消费者，”萨佩金补充道。

“普西赫亚”科技中心主任谢尔盖·萨佩金发表了上述言论。

11月26日（周四），乌克兰加油站连锁继续下调燃油价格。

各大加油站连锁企业更新了燃油价格。A-95汽油的平均价格为每升82.45格里夫纳，柴油为每升98.18格里夫纳。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50至75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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