Украинские автозаправочные станции пока что перенесли на розничный рынок лишь часть снижения цен на топливо. В то же время оптовые цены на бензин и дизельное топливо снизились гораздо заметнее, поэтому часть экономии ещё может дойти до конечных потребителей.

По словам эксперта, снижение цен на топливо связано с увеличением предложения нефти на мировом рынке и ослаблением спроса. В то же время летом и в начале осени ситуация была противоположной — нефтяные котировки существенно росли.

В середине сентября стоимость готового топлива в Европе достигла рекордных показателей: около 1650 долларов за тонну дизеля и 1400 долларов за тонну высокооктанового бензина.

Однако впоследствии ситуация начала меняться. Экспорт нефти из Персидского залива постепенно восстанавливался. В октябре страны региона, за исключением Омана, поставляли на внешние рынки 18,4 млн баррелей в сутки. Это на 26% меньше довоенного уровня, однако значительно больше, чем в период самых острых перебоев с поставками.

«Самое важное изменение заключается в том, что мировое предложение восстанавливается быстрее, чем спрос», — сказал Сергей Сапегин.

В то же время спрос на нефть в мире начал ослабевать. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году он сократится на 2,7 млн баррелей в сутки. Среди причин — высокие цены на энергоносители, ухудшение экономической ситуации и повышение энергоэффективности.

13 ноября IEA пересмотрело свои прогнозы: вместо ожидаемого дефицита нефти до конца года агентство теперь прогнозирует её избыток в четвёртом квартале. По данным организации, в октябре мировое предложение нефти выросло до 105,4 млн баррелей в сутки, а запасы за месяц увеличились на 52 млн баррелей. В Deutsche Bank также оценили избыток предложения на мировом рынке в октябре примерно в 1,7 млн баррелей в сутки.

Сапегин пояснил, что с начала ноября нефть марки Brent подешевела со 111,56 до 86,60 доллара за баррель, то есть на 22,4%. Кроме того, рынок стал менее чувствительным к тревожным новостям из Персидского залива, поскольку наблюдает постепенное восстановление экспорта.

Для Украины особое значение имеет снижение цен на готовое топливо в Европе. За последние 30 дней цена бензина А-95 снизилась с 1150 до 850 долларов за тонну, а дизельного топлива — с 1500 до 1150 долларов.

Украинский оптовый рынок отреагировал на эти изменения достаточно быстро. По данным эксперта, за 30 дней бензин А-95 на оптовом рынке подешевел на 12,96 грн/л, а дизельное топливо — на 21,91 грн/л. На автозаправках снижение было значительно скромнее: на 7,74 грн/л для бензина и на 6,10 грн/л для дизельного топлива.

По данным, приведенным экспертом, средние цены на топливо в Украине составляют:

Бензин А-95: розничная цена — 82,26 грн/л, оптовая — 70,56 грн/л, расчетная стоимость импорта — 60,72 грн/л.

Дизельное топливо: розничная цена — 97,52 грн/л, оптовая — 80,27 грн/л, расчетная стоимость импорта — 75,44 грн/л.

В то же время по состоянию на 24 ноября наценка розничных продавцов к оптовой стоимости составляла 17,25 грн/л на дизельное топливо и 11,70 грн/л на бензин. Это свидетельствует о том, что АЗС пока не полностью отразили снижение цен на топливо на оптовом рынке.

«Оптовый рынок уже пережил значительно более глубокую коррекцию, чем розничный, поэтому можно ожидать, что часть снижения цен дойдет до конечного потребителя», — добавил Сапегин.

Об этом заявил директор Научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин.

В четверг, 26 ноября, украинские сети АЗС продолжили снижать цены на топливо.

Крупнейшие сети автозаправок обновили цены на топливо. Средняя цена литра бензина А-95 составляет 82,45 грн, а дизельного топлива — 98,18 грн.

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