Газ — 60,90 грн/л (-1 грн)

Найбільші мережі автозаправок оновили вартість пального. Середня ціна літра бензину А-95 становить 82,45 грн, а дизеля — 98,18 грн.

Відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні за тиждень зросли в середньому на 12%. Наразі фермери продають овоч по 10–16 грн за кілограм.

Тим часом в Україні різко подорожчали тепличні огірки.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні помідори. Нині продавці пропонують овочі по 50–75 грн за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.