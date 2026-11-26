Ціни на бензин, дизель і автогаз 26 листопада продовжують знижуватися
У четвер, 26 листопада, українські мережі АЗС продовжили знижувати ціни на пальне.
SOCAR суттєво здешевив бензин і дизель, «Укрнафта» та UPG знизили вартість дизпального, а OKKO, WOG та UPG переглянули ціни на автогаз.
На українському ринку продовжується здешевлення окремих видів пального. Найбільше ціни знизила мережа SOCAR.
SOCAR знизив ціни на бензин А-95 та NANO 95 на 3 грн/л — до 85,90 грн/л та 88,90 грн/л відповідно. Дизель NANO та NANO Extro подешевшали на 2 грн/л — до 101 грн/л і 104 грн/л.
«Укрнафта» знизила ціни на обидві марки дизельного пального на 1 грн/л. Звичайний дизель коштує 95,90 грн/л, а ДП Energy — 97,90 грн/л.
UPG зменшила вартість upgDIESEL на 1 грн/л — до 97,90 грн/л, а EURO DIESEL — на 94 копійки, до 95,46 грн/л.
OKKO та WOG знизили ціну автогазу на 60 копійок — до 62,90 грн/л.
UPG здешевила газ на 1 грн/л — до 60,90 грн/л.
Інші види пального на OKKO та WOG залишилися без змін.
Ціни на АЗС 26 листопада
OKKO
Бензин Pulls 100 — 94,90 грн/л
Бензин Pulls 95 — 87,90 грн/л
Бензин А-95 Євро — 84,90 грн/л
ДП Pulls — 102,90 грн/л
ДП Євро — 99,90 грн/л
Газ — 62,90 грн/л (-60 коп.)
WOG
Бензин 100 — 94,90 грн/л
Бензин 95 (Mustang) — 87,90 грн/л
Бензин 95 Євро — 84,90 грн/л
ДП Mustang — 104,90 грн/л
ДП Євро-5 — 99,90 грн/л
Газ — 62,90 грн/л (-60 коп.)
SOCAR
Бензин NANO 100 — 95,90 грн/л
Бензин NANO 95 — 88,90 грн/л (-3 грн)
Бензин А-95 — 85,90 грн/л (-3 грн)
ДП NANO Extro — 104,00 грн/л (-2 грн)
ДП NANO — 101,00 грн/л (-2 грн)
Газ — 63,50 грн/л
«Укрнафта»
Бензин 95 (Energy) — 82,90 грн/л
Бензин А-95 — 79,90 грн/л
Бензин А-92 — 77,90 грн/л
ДП (Energy) — 97,90 грн/л (-1 грн)
ДП — 95,90 грн/л (-1 грн)
Газ — 61,90 грн/л
UPG
Бензин UPG 100 — 93,90 грн/л
Бензин UPG 95 — 82,90 грн/л
Бензин А-95 — 80,90 грн/л
ДП upgDIESEL — 97,90 грн/л (-1 грн)
ДП EURO DIESEL — 95,46 грн/л (-94 коп.)
Газ — 60,90 грн/л (-1 грн)
Найбільші мережі автозаправок оновили вартість пального. Середня ціна літра бензину А-95 становить 82,45 грн, а дизеля — 98,18 грн.
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