Газ — 60,90 грн/л (-1 грн)

Крупнейшие сети автозаправок обновили цены на топливо. Средняя цена литра бензина А-95 составляет 82,45 грн, а дизельного топлива — 98,18 грн.

Отпускные цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12%. Сейчас фермеры продают овощ по 10–16 грн за килограмм.

Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.

В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.