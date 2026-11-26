Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 26 ноября продолжают снижаться
В четверг, 26 ноября, украинские сети АЗС продолжили снижать цены на топливо.
SOCAR существенно удешевил бензин и дизельное топливо, «Укрнафта» и UPG снизили стоимость дизельного топлива, а OKKO, WOG и UPG пересмотрели цены на автогаз.
На украинском рынке продолжается снижение цен на отдельные виды топлива. Больше всего цены снизила сеть SOCAR.
SOCAR снизила цены на бензин А-95 и NANO 95 на 3 грн/л — до 85,90 грн/л и 88,90 грн/л соответственно. Дизель NANO и NANO Extro подешевели на 2 грн/л — до 101 грн/л и 104 грн/л.
«Укрнафта» снизила цены на обе марки дизельного топлива на 1 грн/л. Обычный дизель стоит 95,90 грн/л, а ДП Energy — 97,90 грн/л.
UPG снизила стоимость upgDIESEL на 1 грн/л — до 97,90 грн/л, а EURO DIESEL — на 94 копейки, до 95,46 грн/л.
OKKO и WOG снизили цену на автогаз на 60 копеек — до 62,90 грн/л.
UPG удешевила газ на 1 грн/л — до 60,90 грн/л.
Цены на другие виды топлива на OKKO и WOG остались без изменений.
Цены на АЗС 26 ноября
OKKO
Бензин Pulls 100 — 94,90 грн/л
Бензин Pulls 95 — 87,90 грн/л
Бензин А-95 Евро — 84,90 грн/л
Дизельное топливо Pulls — 102,90 грн/л
Дизельное топливо Евро — 99,90 грн/л
Газ — 62,90 грн/л (-60 коп.)
WOG
Бензин 100 — 94,90 грн/л
Бензин 95 (Mustang) — 87,90 грн/л
Бензин 95 Евро — 84,90 грн/л
Дизельное топливо Mustang — 104,90 грн/л
Дизельное топливо Евро-5 — 99,90 грн/л
Газ — 62,90 грн/л (-60 коп.)
SOCAR
Бензин NANO 100 — 95,90 грн/л
Бензин NANO 95 — 88,90 грн/л (-3 грн)
Бензин А-95 — 85,90 грн/л (-3 грн)
Дизельное топливо NANO Extro — 104,00 грн/л (-2 грн)
Дизельное топливо NANO — 101,00 грн/л (-2 грн)
Газ — 63,50 грн/л
«Укрнафта»
Бензин 95 (Energy) — 82,90 грн/л
Бензин А-95 — 79,90 грн/л
Бензин А-92 — 77,90 грн/л
Дизельное топливо (Energy) — 97,90 грн/л (-1 грн)
Дизельное топливо — 95,90 грн/л (-1 грн)
Газ — 61,90 грн/л
UPG
Бензин UPG 100 — 93,90 грн/л
Бензин UPG 95 — 82,90 грн/л
Бензин А-95 — 80,90 грн/л
Дизельное топливо upgDIESEL — 97,90 грн/л (-1 грн)
Дизельное топливо EURO DIESEL — 95,46 грн/л (-94 коп.)
Газ — 60,90 грн/л (-1 грн)
Крупнейшие сети автозаправок обновили цены на топливо. Средняя цена литра бензина А-95 составляет 82,45 грн, а дизельного топлива — 98,18 грн.
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