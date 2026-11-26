Gaz — 60,90 UAH/l (-1 UAH)

Największe sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw. Średnia cena litra benzyny A-95 wynosi 82,45 UAH, a oleju napędowego — 98,18 UAH.

Ceny hurtowe cebuli na cebulę w Ukrainie wzrosły w ciągu tygodnia średnio o 12%. Obecnie rolnicy sprzedają ten warzywo po 10–16 UAH za kilogram.

Tymczasem w Ukrainie gwałtownie wzrosły ceny ogórków szklarniowych.

W Ukrainie nadal rosną ceny pomidorów szklarniowych. Obecnie sprzedawcy oferują te warzywa po 50–75 hrywien za kilogram, co stanowi średnio o 14% wyższą cenę niż pod koniec ubiegłego tygodnia.