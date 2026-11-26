Ceny benzyny, oleju napędowego i gazu samochodowego 26 listopada nadal spadają
W czwartek, 26 listopada, ukraińskie sieci stacji benzynowych kontynuowały obniżanie cen paliw.
SOCAR znacznie obniżył ceny benzyny i oleju napędowego, „Ukrnafta” i UPG obniżyły ceny oleju napędowego, a OKKO, WOG i UPG zrewidowały ceny autogazu.
Na rynku ukraińskim trwa proces obniżania cen niektórych rodzajów paliw. Największe obniżki wprowadziła sieć SOCAR.
SOCAR obniżył ceny benzyny A-95 i NANO 95 o 3 UAH/l — odpowiednio do 85,90 UAH/l i 88,90 UAH/l. Olej napędowy NANO i NANO Extro potaniały o 2 hrywny za litr — do 101 hrywny za litr i 104 hrywny za litr.
„Ukrnafta” obniżyła ceny obu marek oleju napędowego o 1 hrywnę za litr. Zwykły olej napędowy kosztuje 95,90 hrywny za litr, a DP Energy — 97,90 hrywny za litr.
UPG obniżyła cenę upgDIESEL o 1 hrywnę za litr — do 97,90 hrywny za litr, a EURO DIESEL — o 94 kopiejki, do 95,46 hrywny za litr.
OKKO i WOG obniżyły cenę autogazu o 60 kopiejek — do 62,90 hrywny za litr.
UPG obniżyło cenę gazu o 1 hrywnę za litr — do 60,90 hrywny za litr.
Ceny pozostałych rodzajów paliw w sieciach OKKO i WOG pozostały bez zmian.
Ceny na stacjach benzynowych 26 listopada
OKKO
Benzyna Pulls 100 — 94,90 UAH/l
Benzyna Pulls 95 — 87,90 hrywny/l
Benzyna A-95 Euro — 84,90 UAH/l
Olej napędowy Pulls — 102,90 UAH/l
Olej napędowy Euro — 99,90 UAH/l
Gaz — 62,90 UAH/l (-60 kop.)
WOG
Benzyna 100 — 94,90 UAH/l
Benzyna 95 (Mustang) — 87,90 UAH/l
Benzyna 95 Euro — 84,90 UAH/l
Olej napędowy Mustang — 104,90 UAH/l
Olej napędowy Euro-5 — 99,90 UAH/l
Gaz — 62,90 UAH/l (-60 kop.)
SOCAR
Benzyna NANO 100 — 95,90 UAH/l
Benzyna NANO 95 — 88,90 UAH/l (-3 UAH)
Benzyna A-95 — 85,90 UAH/l (-3 UAH)
Olej napędowy NANO Extro — 104,00 UAH/l (-2 UAH)
Olej napędowy NANO — 101,00 UAH/l (-2 UAH)
Gaz — 63,50 UAH/l
„Ukrnafta”
Benzyna 95 (Energy) — 82,90 UAH/l
Benzyna A-95 — 79,90 UAH/l
Benzyna A-92 — 77,90 UAH/l
Olej napędowy (Energy) — 97,90 UAH/l (-1 UAH)
Olej napędowy — 95,90 UAH/l (-1 UAH)
Gaz — 61,90 UAH/l
UPG
Benzyna UPG 100 — 93,90 UAH/l
Benzyna UPG 95 — 82,90 UAH/l
Benzyna A-95 — 80,90 UAH/l
Olej napędowy upgDIESEL — 97,90 UAH/l (-1 UAH)
Olej napędowy EURO DIESEL — 95,46 UAH/l (-94 kop.)
Gaz — 60,90 UAH/l (-1 UAH)
Największe sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw. Średnia cena litra benzyny A-95 wynosi 82,45 UAH, a oleju napędowego — 98,18 UAH.
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