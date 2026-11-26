W czwartek, 26 listopada, Księżyc w znaku Bliźniąt doda odwagi, determinacji i chęci do działania, skłaniając do szybkiego podejmowania decyzji. W pierwszej połowie dnia warto skupić się na ważnych sprawach, a po obiedzie poświęcić więcej uwagi domowi, komfortowi i samopoczuciu emocjonalnemu.

O godz. 11:52 Księżyc wejdzie w znak Raka, co wzmocni wrażliwość, potrzebę troski i poczucie bezpieczeństwa. Większe znaczenie będą miały emocje, rozwój duchowy i wspomnienia.

Jednocześnie Mars przejdzie ze znaku Lwa do Panny, co sprzyjać będzie poważnym rozmowom, analizie, planowaniu i organizacji spraw. O prognozie dla wszystkich znaków zodiaku pisze magazyn Vogue.

Baran

Baranów czeka intensywny dzień, podczas którego będą działać szybko i pewnie. Sekstyl Księżyca pomoże zrozumieć, z kim warto kontynuować współpracę, a które pomysły mogą przynieść zysk w najbliższej przyszłości. Nie wyciągajcie pochopnych wniosków, starajcie się zrozumieć motywy innych ludzi. Wasza intuicja dotycząca otoczenia będzie szczególnie wyostrzona.

Wieczorem warto znaleźć czas na randkę lub po prostu miłą rozmowę. Starajcie się skupić na pozytywnych emocjach i nie odmawiajcie sobie drobnych przyjemności.

Byk

Opozycja Merkurego skłoni Byki do poszukiwania nowych możliwości, ciekawych wydarzeń i zajęć, które pomogą im się rozwijać. Mars w trygonie zachęci do odkrycia nowego hobby. Będziecie w stanie przekonać przyjaciół, że wasze towarzystwo jest warte ich uwagi, a wasze pomysły będą miały wpływ na otoczenie.

Popołudnie sprzyja twórczości, sztuce i zajmowaniu się ulubionymi sprawami. Sekstyl Księżyca zapewni inspirację, a także może pomóc w nawiązaniu nowej znajomości, która z czasem przerodzi się w przyjaźń.

Bliźnięta

Połączenie Księżyca z waszym znakiem doda Bliźniętom energii, towarzyskości i aktywności. Dzień sprzyja promowaniu własnych projektów, zwłaszcza tych związanych z edukacją, nauką lub podróżami. Mogą nadejść ważne, a jednocześnie przyjemne wiadomości.

Skomplikowane kwestie prawdopodobnie rozstrzygną się na waszą korzyść, jednak podczas rozmów z wpływowymi osobami warto zachować dyplomację. Kwadratura Marsa ostrzega przed nieostrożnymi wypowiedziami: nie wszyscy mogą właściwie odebrać wasze poczucie humoru, żarty czy ironię. Bądźcie wyczuleni na uczucia rozmówców.

Rak

Do południa Rakom może być trudno nastawić się na poważne sprawy. Będziecie bardziej ostrożni i powściągliwi niż zwykle, a niektóre osoby mogą budzić wasze podejrzenia. Nie poddawajcie się pesymizmowi — lepiej ustalcie, co naprawdę się dzieje, aby nie stwarzać niepotrzebnych powodów do niepokoju.

W drugiej połowie dnia poczujecie przypływ sił i energii. Koniunkcja Księżyca pomoże poprawić nastrój, a sytuacje, które wcześniej was niepokoiły, zaczną układać się bardziej korzystnie. Nie jest wykluczone, że usłyszycie dobre wieści.

Lew

Mars opuści znak Lwa, co pomoże poczuć większy spokój. Jednocześnie niektóre problemy nadal będą wymagały Twojej uwagi. Być może będziesz musiał zwrócić się o pomoc lub radę, ale uda Ci się zachować kontrolę nad sytuacją.

Koniunkcja Jowisza wniesie optymizm i sprzyjać będzie wyznaczaniu wspólnych celów. Działajcie zdecydowanie, ale nie bierzcie na siebie zbyt wielu zobowiązań. Nie zapominajcie o własnych potrzebach, odpoczynku i czasie na sprawy osobiste. Nie warto tracić energii na upartych ludzi, którzy nie są gotowi na kompromis.

Panna

Panny będą nastawione zdecydowanie, konkretnie i pragmatycznie. Koniunkcja Marsa wzmocni zainteresowanie kwestiami finansowymi i możliwościami osiągnięcia zysku. Nie warto jednak wdawać się w konflikty z byle powodu ani prowokować niepotrzebnych starć.

Wasze pomysły mogą okazać się przydatne nie tylko dla was, ale także dla innych. Dzień sprzyja również zakupom artykułów gospodarstwa domowego, kosmetyków i rzeczy, które od dawna chcieliście nabyć. Szukajcie korzystnych ofert i rabatów oraz nie wahajcie się targować, aby zaoszczędzić.

Waga

Wagi będą działać szybko, pewnie i będą dążyć do uporządkowania spraw. Dzień sprzyja podejmowaniu decyzji, kończeniu zadań i osiąganiu konkretnych wyników. W drugiej połowie dnia pojawi się więcej okazji do odpoczynku i rozrywki.

Koniunkcja Wenus sprzyja romantycznym spotkaniom i randkom, a sekstyl Marsa pomoże nawiązać nowe znajomości. Zajęcia twórcze, sztuka i hobby przyniosą satysfakcję i inspirację. Nie odrzucajcie nowych znajomości i ciekawych propozycji.

Skorpion

Skorpiony skupią się na obowiązkach i bieżących zadaniach. Jeśli ktoś będzie was krytykował bez uzasadnionych powodów, nie warto się tym zbytnio przejmować. Znacie swoją wartość i nie musicie nieustannie udowadniać innym swojej kompetencji.

W drugiej połowie dnia wesoła impreza lub miłe spotkanie pomogą poprawić nastrój. Poczujecie więcej energii i będziecie w stanie wymyślić nowe, ciekawe rozwiązania. Sekstyl Marsa sprzyjać będzie nowym znajomościom i spotkaniom z osobami, których dawno nie widzieliście.

Strzelec

Już od samego rana Strzelcy będą pełni ambicji, energii i twórczych pomysłów, a ich entuzjazm może zainspirować innych. Kwatera Księżyca doda sił, pomoże uporać się ze skomplikowanymi zadaniami i poprawić sytuację w sprawach zawodowych.

Będziecie mieli okazję odnieść sukces i podzielić się swoimi pomysłami z otoczeniem. Po pracy warto zaplanować spotkanie z przyjaciółmi lub inne rozrywki. Kwadratura Marsa będzie sprzyjać aktywności fizycznej, ale nie warto ryzykować, przemęczać się ani trenować zbyt intensywnie.

Koziorożec

Koziorożce mogą być nieco rozkojarzone, zapominalskie i skłonne do rozmyślania nad niezrozumiałymi sytuacjami. Aby nie przegapić ważnych spotkań lub zadań, częściej sprawdzajcie kalendarz i listę spraw do załatwienia.

Na pierwszy plan mogą również wysunąć się kwestie finansowe. Nie jest wykluczone, że ktoś zaproponuje wam interesującą okazję. Jednocześnie nie musicie odpowiadać na pytania, które wywołują u was dyskomfort. Po pracy poświęćcie uwagę zdrowiu i kondycji fizycznej — trygon Marsa pomoże wam zachować optymistyczny nastrój.

Wodnik

Trygon Księżyca do znaku Wodnika sprawi, że osoby spod tego znaku będą odważniejsze, szybsze i bardziej zdecydowane. Nie odkładaj ważnych zadań na później, ponieważ dzień sprzyja poważnym rozmowom z kierownictwem i promowaniu własnych pomysłów.

Wasze ambitne plany mogą mieć szansę na realizację, jeśli wykażecie się wytrwałością. Nie należy jednak nadmiernie chwalić się osiągnięciami, aby nie wzbudzać zazdrości. Skoncentrujcie się na tym, co możecie zrobić samodzielnie. Po pracy znajdźcie czas na odpoczynek, sport lub jogę.

Ryby

Ryby będą chciały zdystansować się od skomplikowanych sytuacji i nie angażować się w sprawy wymagające zbyt wiele wysiłku. Nie warto wdawać się w spory z osobami, które stawiają wam zbyt wysokie wymagania.

Kwadratura Księżyca i opozycja Marsa będą sprzyjać zajęciom związanym z komfortem, dbaniem o siebie i zdrowie. Z przyjemnością możecie wybrać się na zakupy lub wymyślić nowe pomysły na urządzenie domu.

Nie czuj się winny z powodu chęci poświęcenia czasu sobie. Opozycja Marsa radzi unikać dyskusji z osobami zbyt krytycznymi i nie tracić energii na niepotrzebne konflikty.

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