11月26日星期四，月亮位于双子座，将赋予你勇气、果断和行动力，促使你迅速做出决定。 上午应专注于重要事务，午后则应更多关注家庭、舒适感及情绪状态。

11:52，月亮将进入巨蟹座，这会增强你的敏感度，以及对关怀和安全感的渴求。此时，情感、精神成长和回忆将变得尤为重要。

与此同时，火星将从狮子座移入处女座，这将有助于进行严肃的对话、分析、规划及事务安排。《Vogue》杂志刊载了针对所有星座的运势预测。

白羊座

白羊座将迎来充实的一天，期间他们将行动迅速且自信。月亮的六分相将帮助他们辨别哪些人值得继续合作，以及哪些想法在不久的将来可能带来收益。 不要急于下结论，试着去理解他人的动机。你对周围环境的直觉将格外敏锐。

晚上不妨抽空约会或只是进行一次愉快的交谈。尽量专注于积极的情绪，不要剥夺自己享受小确幸的权利。

金牛座

水星的对冲将促使金牛座寻求新的机会、有趣的活动和有助于自身发展的爱好。火星的三合相位将推动你开启一项新的爱好。 你将能说服朋友们，你的陪伴值得他们关注，而你的想法也会对周围的人产生影响。

下午时分有利于创作、艺术以及从事自己喜爱的事业。月亮呈六分相将带来灵感，还有助于结识新朋友，这段缘分日后可能会发展成友谊。

双子座

月亮与双子座的合相将为双子座注入活力、亲和力与行动力。今天非常适合推进个人项目，尤其是与教育、学习或旅行相关的项目。可能会收到既重要又令人愉悦的消息。

棘手的问题很可能将以对你有利的方式解决，但在与有影响力的人交流时，应保持圆滑得体。 火星的四分相提醒你避免不慎言辞：并非所有人都能正确理解你的幽默、玩笑或反讽。请体谅对话者的感受。

巨蟹座

午饭前，巨蟹座可能难以进入处理正事的状态。 你会比平时更加谨慎和克制，而某些人可能会引起你的怀疑。不要陷入悲观情绪——最好弄清楚事情的真相，以免给自己制造不必要的焦虑。

下午，你会感到精力充沛。月亮的相位将有助于改善心情，而此前让你困扰的情况也将开始朝着更有利的方向发展。你很可能收到好消息。

狮子座

火星将离开狮子座，这会让你感到更加平静。与此同时，某些问题仍需要你关注。或许你需要寻求帮助或建议，但你仍能掌控局面。

木星的合相将带来乐观情绪，并有助于确立共同目标。行动要果断，但不要承担过多的义务。不要忘记自己的需求、休息以及处理私事的时间。 不必将精力浪费在那些固执且不愿妥协的人身上。

处女座

处女座的人将表现得果断、务实且脚踏实地。火星合相将增强你对财务问题和获利机会的关注。不过，不要因琐事引发冲突，也不要挑起不必要的对抗。

你的想法不仅对你自己，对他人也可能大有裨益。今天也是购买家居用品、化妆品以及那些你一直想买的东西的好日子。 多留意优惠活动和折扣，为了省钱，别害羞，大胆地讨价还价吧。

天秤座

天秤座将行动迅速、自信果断，并致力于理顺各项事务。今天适合做出决策、完成任务并取得具体成果。下午将出现更多休闲娱乐的机会。

金星的合相将促进浪漫邂逅和约会，而火星的六分相则有助于结交新朋友。创意活动、艺术和爱好将带来快乐与灵感。不要拒绝新的结识和有趣的提议。

天蝎座

天蝎座将专注于职责和当前任务。如果有人无故批评你，不必过于在意。你知道自己的价值，无需时刻向他人证明自己的能力。

下午，一场欢快的聚会或愉快的会面将有助于改善心情。你会感到精力充沛，并能想出新颖有趣的解决方案。火星的六分相将有助于结识新朋友，并与久未谋面的人重逢。

射手座

从清晨开始，射手座就会充满抱负、活力和创意，他们的热情可能会感染他人。月亮的对冲将赋予你力量，帮助你应对棘手的任务并改善工作状况。

你将有机会取得成功，并向周围的人分享自己的构想。下班后可以计划与朋友聚会或安排其他娱乐活动。 火星的四分相将促进身体活动，但切勿冒险、过度劳累或进行过于高强度的训练。

摩羯座

摩羯座的人可能会有些心不在焉、健忘，并容易对难以理解的情况反复思量。为了不遗漏重要的约会或任务，请多查看日历和待办事项清单。

财务问题也可能成为关注焦点。 不排除会有人向你提供一个有趣的机会。同时，对于那些让你感到不适的问题，不必强行回答。下班后请关注健康和体能状况——火星的三合相将有助于保持乐观的心态。

水瓶座

月亮与水瓶座的三合相位将使该星座的人变得更加勇敢、敏捷和果断。不要拖延重要任务，因为今天非常适合与领导进行严肃的对话，并推动自己的想法。

只要你坚持不懈，宏大的计划便大有可为。不过，切勿过度炫耀成就，以免招致嫉妒。请专注于自己力所能及之事。下班后，请抽时间休息、运动或练习瑜伽。

双鱼座

双鱼座会希望远离复杂局面，不介入那些需要耗费过多精力的事务。不要与那些对你提出过高要求的人发生争执。

月亮四分相与火星对分相将有利于从事与舒适、自我关怀及健康相关的事务。你可以乐在其中地去购物，或构思新的家居布置创意。

不要因为想花时间在自己身上而感到内疚。火星对冲的相位提醒你，应避免与过于挑剔的人争论，也不要将精力浪费在无谓的冲突上。

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