В четверг, 26 ноября, Луна в Близнецах придаст смелости, решимости и желания действовать, побуждая к быстрому принятию решений. В первой половине дня стоит сосредоточиться на важных делах, а после обеда уделить больше внимания дому, комфорту и эмоциональному состоянию.

В 11:52 Луна перейдёт в знак Рака, что усилит чувствительность, потребность в заботе и ощущении безопасности. Большее значение будут иметь эмоции, духовное развитие и воспоминания.

В то же время Марс перейдет из знака Льва в Деву, что будет способствовать серьезным разговорам, анализу, планированию и организации дел. О прогнозе для всех знаков зодиака пишет Vogue.

Овен

Овнов ждёт насыщенный день, в течение которого они будут действовать быстро и уверенно. Секстиль Луны поможет понять, с кем стоит продолжать сотрудничество, а какие идеи могут принести прибыль в ближайшем будущем. Не спешите с выводами, постарайтесь разобраться в мотивах других людей. Интуиция в отношении окружающих будет особенно острой.

Вечером стоит найти время для свидания или просто приятной беседы. Старайтесь сосредоточиться на положительных эмоциях и не отказывайте себе в маленьких радостях.

Телец

Опозиция Меркурия будет побуждать Тельцов искать новые возможности, интересные события и занятия, которые помогут развиваться. Марс в тригоне подтолкнет к открытию нового хобби. Вы сможете убедить друзей, что ваша компания достойна их внимания, а ваши идеи окажут влияние на окружающих.

Второе полудня благоприятно для творчества, искусства и занятий любимым делом. Секстиль Луны подарит вдохновение, а также может помочь завести новое знакомство, которое со временем перерастет в дружбу.

Близнецы

Соединение Луны с вашим знаком придаст Близнецам энергии, общительности и активности. День благоприятен для продвижения собственных проектов, особенно тех, что касаются образования, обучения или путешествий. Могут поступить важные и в то же время приятные новости.

Сложные вопросы, вероятно, будут решаться в вашу пользу, однако при общении с влиятельными людьми стоит проявлять дипломатичность. Квадратура Марса предостерегает от неосторожных высказываний: не все могут правильно воспринять ваш юмор, шутки или иронию. Учитывайте чувства собеседников.

Рак

До обеда Ракам может быть сложно настроиться на серьёзные дела. Вы будете более осторожными и сдержанными, чем обычно, а некоторые люди могут вызывать подозрения. Не поддавайтесь пессимизму — лучше выясните, что происходит на самом деле, чтобы не создавать лишних поводов для беспокойства.

Во второй половине дня вы почувствуете прилив сил и энергии. Соединение Луны поможет улучшить настроение, а ситуации, которые раньше беспокоили, начнут складываться более благоприятно. Не исключено, что вы услышите хорошие новости.

Лев

Марс покинет знак Льва, что поможет почувствовать больше спокойствия. В то же время некоторые проблемы по-прежнему будут требовать вашего внимания. Возможно, придётся обратиться за помощью или советом, но вы сможете сохранить контроль над ситуацией.

Соединение Юпитера подарит оптимизм и будет способствовать формированию общих целей. Действуйте решительно, но не берите на себя слишком много обязательств. Не забывайте о собственных потребностях, отдыхе и времени для личных дел. Не стоит тратить силы на упрямых людей, которые не готовы идти на компромисс.

Дева

Девы будут настроены решительно, конкретно и прагматично. Соединение Марса усилит внимание к финансовым вопросам и возможностям получения прибыли. Однако не стоит вступать в конфликты из-за мелочей или провоцировать ненужное противостояние.

Ваши идеи могут оказаться полезными не только для вас, но и для других. День также благоприятен для покупок товаров для дома, косметики и вещей, которые давно хотели приобрести. Ищите выгодные предложения, скидки и не стесняйтесь торговаться, чтобы сэкономить.

Весы

Весы будут действовать быстро, уверенно и стремиться навести порядок в делах. День благоприятен для принятия решений, завершения задач и достижения конкретных результатов. Во второй половине дня появится больше возможностей для отдыха и развлечений.

Соединение Венеры будет способствовать романтическим встречам и свиданиям, а секстиль Марса поможет завести новых друзей. Творческие занятия, искусство и хобби принесут удовольствие и вдохновение. Не отказывайтесь от новых знакомств и интересных предложений.

Скорпион

Скорпионы сосредоточатся на обязанностях и текущих задачах. Если кто-то будет критиковать вас без веских причин, не стоит слишком переживать. Вы знаете свою цену и не должны постоянно доказывать свою компетентность другим.

Во второй половине дня веселое мероприятие или приятная встреча помогут улучшить настроение. Вы почувствуете прилив энергии и сможете придумать новые, интересные решения. Секстиль Марса будет способствовать знакомствам и встречам с людьми, которых давно не видели.

Стрелец

С самого утра Стрельцы будут полны амбиций, энергии и творческих идей, а их энтузиазм может вдохновить окружающих. Противостояние Луны придаст сил, поможет справиться со сложными задачами и улучшить ситуацию в делах.

У вас будет возможность добиться успеха и поделиться своими замыслами с окружающими. После работы можно запланировать встречу с друзьями или другие развлечения. Квадратура Марса будет способствовать физической активности, но не стоит рисковать, перенапрягаться или тренироваться слишком интенсивно.

Козерог

Козероги могут быть несколько рассеянными, забывчивыми и склонными задумываться над непонятными ситуациями. Чтобы не пропустить важные встречи или задачи, чаще проверяйте календарь и список дел.

Финансовые вопросы также могут выйти на первый план. Не исключено, что кто-то предложит интересную возможность. В то же время не обязательно отвечать на вопросы, которые вызывают у вас дискомфорт. После работы уделите внимание здоровью и физической форме — тригон Марса поможет сохранить оптимистичный настрой.

Водолей

Тригон Луны к знаку Водолея сделает представителей этого знака смелее, быстрее и решительнее. Не откладывайте важные задачи, ведь день благоприятен для серьезных разговоров с руководством и продвижения собственных идей.

Ваши масштабные планы могут иметь перспективу, если проявите настойчивость. Однако не стоит чрезмерно хвастаться достижениями, чтобы не вызвать зависти. Сосредоточьтесь на том, что можете сделать самостоятельно. После работы найдите время для отдыха, спорта или йоги.

Рыбы

Рыбы захотят дистанцироваться от сложных ситуаций и не вмешиваться в дела, требующие слишком много сил. Не стоит вступать в споры с людьми, которые предъявляют к вам завышенные требования.

Квадратура Луны и оппозиция Марса будут способствовать занятиям, связанным с комфортом, заботой о себе и здоровье. Вы можете с удовольствием отправиться за покупками или придумать новые идеи для обустройства дома.

Не чувствуйте вины за желание уделить время себе. Оппозиция Марса советует избегать дискуссий со слишком критичными людьми и не тратить энергию на ненужные конфликты.

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