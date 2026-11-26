W czwartek, 26 listopada, w większości regionów prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami, bez znaczących opadów. Jednocześnie w nocy temperatura spadnie do -7°, a w ciągu dnia na zachodzie kraju możliwe są opady mokrego śniegu.

26 listopada w Ukrainie ciśnienie będzie rosło, a pogodę bez znaczących opadów w większości obwodów będzie determinować wyż. Jedynie na pogodę w południowo-zachodniej części kraju wpływ będzie miał front atmosferyczny, który w ciągu dnia spowoduje opady śniegu, a w Zakarpaciu i obwodzie odeskim – opady deszczu. Z północy napływać będzie zimne powietrze, jednak na rozkład temperatury wpłynie zachmurzone niebo, które będzie chronić przed silniejszym chłodem.

Będzie pochmurno z przejaśnieniami. Bez znaczących opadów, jedynie w Zakarpaciu i na Karpacie w ciągu dnia wystąpi mokry śnieg, miejscami z oblodzeniem, a w obwodzie odeskim przeważnie deszcz. W nocy i rano w obwodach zachodnich miejscami mgła, na drogach gołoledź. Wiatr północno-zachodni, w części południowo-zachodniej południowo-wschodni, 7–12 m/s. Temperatura w nocy od 1 do 7° mrozu; w ciągu dnia od 3° mrozu do 3° powyżej zera, w Zakarpaciu i na południu kraju od 2 do 7° powyżej zera.

W czwartek, 26 listopada, w Kijowie będzie pochmurno z przejaśnieniami, bez znaczących opadów. Wiatr północno-zachodni, 7–12 m/s. Temperatura w obwodzie kijowskim w nocy od 1 do 6° mrozu, w ciągu dnia od 2° mrozu do 3° powyżej zera; w Kijowie w nocy od 1 do 3° mrozu, w ciągu dnia około 0°.

Informację tę podaje „Ukrhydrometcentrum”.

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