11月26日，汽油、柴油和汽车用液化石油气的价格继续下跌
11月26日（星期四），乌克兰各加油站连锁继续下调燃油价格。
SOCAR大幅下调了汽油和柴油价格，“乌克兰石油”和UPG降低了柴油价格，而OKKO、WOG和UPG则调整了汽车用液化石油气的价格。
乌克兰市场部分燃油品种的价格持续走低。降价幅度最大的是SOCAR连锁。
SOCAR将A-95汽油和NANO 95汽油的价格下调了3格里夫纳/升，分别降至85.90格里夫纳/升和88.90格里夫纳/升。 NANO和NANO Extro柴油价格均下调2格里夫纳/升，降至101格里夫纳/升和104格里夫纳/升。
“乌克兰石油”将两种柴油品牌的价格均下调了1格里夫纳/升。普通柴油价格为95.90格里夫纳/升，而DP Energy柴油价格为97.90格里夫纳/升。
UPG将upgDIESEL的价格下调了1格里夫纳/升，降至97.90格里夫纳/升；EURO DIESEL则下调了94科皮卡，降至95.46格里夫纳/升。
OKKO和WOG将汽车用燃气价格下调了60科皮克，降至62.90格里夫纳/升。
UPG将天然气价格下调1格里夫纳/升，降至60.90格里夫纳/升。
OKKO和WOG的其他燃料价格保持不变。
11月26日加油站油价
OKKO
Pulls 100汽油——94.90格里夫纳/升
Pulls 95汽油 — 87.90格里夫纳/升
A-95欧标汽油 — 84.90格里夫纳/升
Pulls柴油 — 102.90格里夫纳/升
欧标柴油 — 99.90 格里夫纳/升
液化气 — 62.90 格里夫纳/升 (-60 科佩克)
WOG
100号汽油 — 94.90格里夫纳/升
95号汽油（Mustang）——87.90格里夫纳/升
95号欧标汽油 — 84.90格里夫纳/升
Mustang柴油 — 104.90格里夫纳/升
欧5柴油 — 99.90 格里夫纳/升
天然气 — 62.90 格里夫纳/升（-60 科皮克）
SOCAR
NANO 100汽油 — 95.90格里夫纳/升
NANO 95汽油 — 88.90格里夫纳/升（-3格里夫纳）
A-95汽油 — 85.90格里夫纳/升（-3格里夫纳）
NANO Extro柴油 — 104.00格里夫纳/升（-2格里夫纳）
NANO柴油 — 101.00格里夫纳/升（-2格里夫纳）
液化气 — 63.50 格里夫纳/升
“乌克兰石油”
95号汽油（Energy）——82.90格里夫纳/升
A-95汽油 — 79.90格里夫纳/升
A-92汽油 — 77.90格里夫纳/升
柴油（Energy）——97.90格里夫纳/升（-1格里夫纳）
柴油 — 95.90 格里夫纳/升（-1 格里夫纳）
液化气 — 61.90 格里夫纳/升
UPG
UPG 100汽油 — 93.90格里夫纳/升
UPG 95汽油 — 82.90格里夫纳/升
A-95汽油 — 80.90格里夫纳/升
UPG DIESEL柴油 — 97.90格里夫纳/升（-1格里夫纳）
EURO DIESEL 柴油 — 95.46 格里夫纳/升 (-94 科佩克)