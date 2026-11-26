乌克兰内阁任命中将叶夫根·莫伊苏克和乌克兰英雄瓦列里·波伊达少校为国防部副部长。

叶夫根·莫伊苏克在新职位上将负责多个关键领域，其中包括国防军能力的战略发展以及国家防务准备工作。

在规划国防军发展时，将综合考虑实战经验、军人实际需求以及现代战争性质的变化。为迅速协调各项优先事项，莫伊苏克将统筹协调国防部与最高拉达及政府之间的合作。

他工作的另一个方向将是与各地区协调，以增强其抵御武装侵略的准备。每个地区都应成为国家统一韧性体系中不可或缺的一部分。

叶夫根·莫伊苏克此前曾担任乌克兰武装部队总司令副手和国防部副部长。他曾直接指挥部队，并负责部队的后勤保障工作。 他还曾负责制定法规，统筹征兵、动员及军事教育体系，并构建军事职业发展模式及未来军队蓝图。

瓦列里·波伊达将负责国防部内部国防创新及能力中心的建设。该领域的主要任务是缩短从军队提出需求到新科技在前线投入应用的周期。

为此，计划加强作战部队、研发人员与国防部各机构之间的协作。

瓦列里·波伊达在防空领域拥有丰富的经验。在全面入侵期间，他曾在前线的多个方向保卫乌克兰领空。2026年，他被授予乌克兰英雄称号。

乌克兰国防部通报了这一消息。

此前，代理总检察长安东·科瓦尔斯基任命叶夫根尼·达维多夫和瓦西里·盖沃罗恩为副总检察长。他们的前任安德烈·莱舍琴科和维克多·洛加乔夫已离开行政职务，并被任命担任其他职务。

总检察长办公室还表示，鉴于人事变动，代理总检察长将发布新命令，明确该部门领导层之间的职责分工。此举旨在确保其工作的正常运转。

总检察长办公室已暂停不经竞争选拔的员工招聘。

国家反腐败局（NAZK）继续对前总检察长克拉夫琴科展开调查。

总检察长办公室在“迦太基”行动出现新事实后，已启动内部调查。

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