Rada Ministrów Ukrainy mianowała generała porucznika Jewgienija Mojsjuk oraz Bohatera Ukrainy, majora Walerija Pojdę, na zastępców ministra obrony.

Jewhen Mojsiuk na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za kilka kluczowych obszarów. Należą do nich — strategiczny rozwój potencjału Sił Obronnych oraz przygotowanie terytorium państwa do obrony.

Podczas planowania rozwoju Sił Obronnych uwzględniane będą doświadczenia bojowe, rzeczywiste potrzeby żołnierzy oraz zmiany w charakterze współczesnej wojny. W celu operacyjnego uzgadniania priorytetów Mojsjuk będzie koordynował współpracę Ministerstwa Obrony z Radą Najwyższą i rządem.

Kolejnym kierunkiem jego pracy będzie koordynacja działań z regionami w celu wzmocnienia ich gotowości do odparcia agresji zbrojnej. Każdy region ma stać się pełnoprawną częścią jednolitego systemu odporności państwa.

Jewhen Mojsjuk pełnił już funkcje zastępcy Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy oraz wiceministra obrony. Bezpośrednio dowodził oddziałami i odpowiadał za ich zaopatrzenie. Kierował również opracowywaniem aktów normatywnych, systemów rekrutacji, mobilizacji i edukacji wojskowej, a także tworzeniem modelu kariery wojskowej i armii przyszłości.

Walery Poida będzie odpowiedzialny za rozwój innowacji w dziedzinie obronności oraz centrów kompetencji w strukturze Ministerstwa Obrony. Głównym zadaniem w tym obszarze jest skrócenie drogi od zgłoszenia potrzeb wojskowych do wdrożenia nowych technologii na froncie.

W tym celu planuje się zacieśnienie współpracy między jednostkami bojowymi, twórcami rozwiązań a strukturami Ministerstwa Obrony.

Walery Poida posiada bogate doświadczenie w dziedzinie obrony przeciwlotniczej. Podczas pełnej inwazji bronił ukraińskiej przestrzeni powietrznej na różnych odcinkach frontu. W 2026 roku przyznano mu tytuł Bohatera Ukrainy.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

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