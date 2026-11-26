Кабинет министров Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и Героя Украины майора Валерия Пойду заместителями министра обороны.

Евгений Мойсюк на новой должности будет отвечать за несколько ключевых направлений. Среди них — стратегическое развитие потенциала Сил обороны и подготовка территории государства к обороне.

При планировании развития Сил обороны будут учитываться боевой опыт, реальные потребности военнослужащих и изменения характера современной войны. Для оперативного согласования приоритетов Мойсюк будет координировать взаимодействие Минобороны с Верховной Радой и правительством.

Еще одним направлением его работы станет координация с регионами для усиления их готовности к отражению вооруженной агрессии. Каждый регион должен стать полноценной частью единой системы устойчивости государства.

Евгений Мойсюк уже занимал должности заместителя Главнокомандующего ВСУ и заместителя министра обороны. Он непосредственно командовал войсками и отвечал за их обеспечение. Также руководил разработкой нормативных актов, систем рекрутинга, мобилизации и военного образования, а также построением модели военной карьеры и войска будущего.

Валерий Пойда будет отвечать за развитие оборонных инноваций и центров компетенций в структуре Министерства обороны. Главная задача в этом направлении — сократить путь от запроса военных до внедрения новых технологий на фронте.

Для этого планируется усилить взаимодействие между боевыми подразделениями, разработчиками и структурами Минобороны.

Валерий Пойда имеет значительный опыт в сфере противовоздушной обороны. Во время полномасштабного вторжения он защищал украинское небо на различных направлениях фронта. В 2026 году ему присвоили звание Героя Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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