В Украине на стадии досудебного расследования находятся 17 310 уголовных дел, связанных с бизнесом. Это почти в восемь раз больше, чем до начала полномасштабной войны. В то же время за десять месяцев 2026 года правоохранительные органы зарегистрировали 4199 новых дел — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь–октябрь 2026 года в Украине зарегистрировали 4199 уголовных дел в отношении предпринимателей и компаний. Это более чем в четыре раза превышает показатель 2022 года.

Всего на стадии досудебного расследования в настоящее время остаются 17 310 производств. До начала полномасштабного вторжения России таких дел было почти в восемь раз меньше.

В то же время количество зарегистрированных и закрытых дел существенно различается. За десять месяцев 2026 года правоохранительные органы закрыли 1605 дел в отношении бизнеса.

В среднем ежемесячно регистрируется около 420 новых дел, тогда как расследование прекращается примерно по 160 делам.

За январь–октябрь 2026 года в суд были направлены 1910 уголовных дел, связанных с бизнесом. Это составляет 45% от количества дел, зарегистрированных в течение текущего года.

Для сравнения: в 2022–2023 годах этот показатель составлял около 1%.

Аналитики «Опендатабота» при этом отмечают, что количество зарегистрированных, закрытых и переданных в суд производств за определенный период не обязательно относится к одним и тем же делам. В частности, в этом году в суд могли направлять или закрывать уголовные дела, возбужденные в предыдущие годы.

По данным «Опендатабота», динамика регистрации уголовных производств в отношении бизнеса в Украине была следующей:

2022 год — 987 дел;

2023 год — 2875 дел;

2024 год — 3687 дел;

2025 год — 4452 дела.

Наибольшее количество производств на стадии досудебного расследования было зафиксировано в июне 2025 года — 22 121 дело.

Резкое увеличение этого показателя тогда связывали с аудитом уголовных дел в отношении бизнеса, инициированным Генеральной прокуратурой. Уже в июле правоохранительные органы закрыли 7018 таких дел.

Об этом свидетельствуют данные «Опендатабота».

В 2026 году условия ведения бизнеса ухудшились в трёх из четырёх исследуемых регионов Украины. Самые низкие оценки предприниматели поставили Харькову, Днепру и Одессе. В то же время Львов сохранил относительно стабильные позиции. Главной проблемой компаний во всех регионах остается дефицит работников.

Напомним, правительство продлило до 4 июня 2027 года включительно переходный период для бизнеса в отношении выполнения требований по защите работников и посетителей во время желтого уровня воздушной угрозы, сообщило Министерство экономики Украины.

Ранее в Верховной Раде предлагали пересмотреть решение Кабинета министров, запрещающее работу бизнеса во время воздушной тревоги желтого уровня при отсутствии укрытий. Соответствующую рекомендацию вынесли в парламентском комитете, впоследствии за нее проголосовали в зале.

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