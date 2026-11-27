乌克兰目前有17 310起涉及企业的刑事案件处于审前调查阶段。这一数字几乎是全面战争爆发前的八倍。 与此同时，2026年前十个月，执法部门立案4199起新案件，比去年同期增长14%。

2026年1月至10月，乌克兰共立案4199起针对企业家和公司的刑事案件。这一数字是2022年同期的四倍多。

目前，共有17 310起案件仍处于审前调查阶段。在俄罗斯发动全面入侵之前，此类案件的数量不到现在的八分之一。

与此同时，立案数量与结案数量存在显著差异。2026年前十个月，执法部门结案1605起涉及企业的案件。

平均每月立案约420起新案件，而终止调查的案件约有160起。

2026年1月至10月，共有1910起涉及企业的刑事案件被移送至法院。这占本年度立案总数的45%。

相比之下，2022年至2023年间，这一比例约为1%。

与此同时，“OpenDataBot”的分析师强调，特定时期内立案、结案和移送法院的案件数量并不一定指同一批案件。 特别是，今年可能将往年立案的刑事案件移送法院审理或予以结案。

据“OpenDataBot”数据显示，乌克兰针对企业的刑事案件立案趋势如下：

2022年——987起案件；

2023年——2875起案件；

2024年——3687起案件；

2025年——4452起案件。

2025年6月，处于审前调查阶段的案件数量达到峰值——22 121起。

当时，这一数据的急剧增长被归因于总检察长办公室发起的针对商业领域的刑事案件审计。到了7月，执法部门已结案7018起此类案件。

“OpenDataBot”的数据印证了这一点。

2026年，在乌克兰接受调查的四个地区中，有三个地区的营商环境恶化。企业家对哈尔科夫、第聂伯罗和敖德萨的评价最低。与此同时，利沃夫的排名保持相对稳定。 各地区企业面临的主要问题仍是劳动力短缺。

据乌克兰经济部消息，政府已将企业履行黄色级别空袭威胁期间保护员工和访客要求的过渡期延长至2027年6月4日（含）。

此前，乌克兰最高拉达曾提议修订内阁的决定，该决定规定在黄色空气威胁级别警报期间，若无避难所则禁止企业运营。议会委员会提出了相应的建议，随后该建议在议会全体会议上获得通过。

关注我们在