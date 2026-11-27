W Ukrainie na etapie postępowania przygotowawczego toczy się 17 310 postępowań karnych dotyczących przedsiębiorstw. To prawie osiem razy więcej niż przed wybuchem wojny na pełną skalę. Jednocześnie w ciągu dziesięciu miesięcy 2026 roku organy ścigania zarejestrowały 4199 nowych spraw — o 14% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W okresie od stycznia do października 2026 roku na Ukrainie zarejestrowano 4199 postępowań karnych dotyczących przedsiębiorców i firm. To ponad czterokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2022.

Ogółem na etapie postępowania przygotowawczego pozostaje obecnie 17 310 spraw. Przed rozpoczęciem pełnej inwazji Rosji takich spraw było prawie osiem razy mniej.

Jednocześnie liczba zarejestrowanych i zamkniętych postępowań znacznie się różni. W ciągu dziesięciu miesięcy 2026 roku organy ścigania zamknęły 1605 spraw dotyczących przedsiębiorstw.

Średnio co miesiąc rejestruje się około 420 nowych spraw, podczas gdy dochodzenia w około 160 sprawach zostają umorzone.

W okresie od stycznia do października 2026 r. do sądu skierowano 1910 postępowań karnych dotyczących przedsiębiorstw. Stanowi to 45% liczby spraw zarejestrowanych w bieżącym roku.

Dla porównania, w latach 2022–2023 wskaźnik ten wynosił około 1%.

Analitycy „OpenDataBot” podkreślają jednocześnie, że liczba zarejestrowanych, zamkniętych i przekazanych do sądu postępowań w danym okresie niekoniecznie odnosi się do tych samych spraw. W szczególności w bieżącym roku do sądu mogły być kierowane lub zamykane postępowania karne wszczęte w poprzednich latach.

Według danych „OpenDataBot” dynamika rejestracji postępowań karnych dotyczących przedsiębiorstw na Ukrainie wyglądała następująco:

2022 r. — 987 spraw;

2023 rok — 2875 spraw;

2024 r. — 3687 spraw;

rok 2025 — 4452 sprawy.

Największą liczbę postępowań na etapie dochodzenia przedprocesowego odnotowano w czerwcu 2025 roku — 22 121 spraw.

Gwałtowny wzrost tego wskaźnika wiązano wówczas z audytem postępowań karnych dotyczących przedsiębiorstw, zainicjowanym przez Prokuraturę Generalną. Już w lipcu organy ścigania zamknęły 7018 takich spraw.

Świadczą o tym dane serwisu „OpenDataBot”.

W 2026 roku warunki prowadzenia działalności gospodarczej pogorszyły się w trzech z czterech badanych regionów Ukrainy. Najniższe oceny przedsiębiorcy przyznali Charkowowi, Dnieprze i Odessie. Jednocześnie Lwów utrzymał stosunkowo stabilną pozycję. Głównym problemem firm we wszystkich regionach pozostaje niedobór pracowników.

Przypomnijmy, że rząd przedłużył do 4 czerwca 2027 r. włącznie okres przejściowy dla przedsiębiorstw w zakresie spełniania wymogów dotyczących ochrony pracowników i odwiedzających podczas żółtego poziomu zagrożenia powietrznego – poinformowało Ministerstwo Gospodarki Ukrainy.

Wcześniej w Radzie Najwyższej zaproponowano ponowne rozpatrzenie decyzji Rady Ministrów, która zakazuje działalności gospodarczej podczas alarmu powietrznego na poziomie żółtym w przypadku braku schronów. Odpowiednią rekomendację przedstawiono w komisji parlamentarnej, a następnie przegłosowano ją na sali obrad.

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