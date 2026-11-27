Несмотря на российские удары по критически важной инфраструктуре и приближение чрезвычайно суровой зимы, Украина должна защитить свои города, в первую очередь Киев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, объясняя, рассматривается ли вопрос об эвакуации населенных пунктов и каких целей стремится достичь Россия, нанося удары по украинским городам.

Журналистка издания спросила президента, готова ли Украина к зиме и не придется ли эвакуировать города из-за ударов по водоочистным сооружениям и канализации.

«Мы должны защищать наши города. Люди имеют полное право уезжать, если хотят. Это их выбор. Конечно, они свободны в своем решении и могут переезжать в другие города. Это печально, но мы должны спасать их жизни», — сказал президент.

Зеленский отметил, что россияне пытаются заставить украинцев покинуть свои дома и разрушить города. По его мнению, в первую очередь это касается городов, расположенных ближе к востоку, однако опасность угрожает и другим регионам.

Президент также напомнил, что происходит там, откуда уходили украинские военные или откуда люди были вынуждены уехать. По его словам, на таких территориях российская армия уничтожала всё.

«Все здания. Просто уничтожали всё. Ничего не оставалось», — рассказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что россияне применяют всё больше оружия и не обращают внимания ни на людей, ни на количество жертв. Это, подчеркнул он, их стратегия.

Тяжелая зима для Украины

Нынешнюю зиму глава государства назвал для украинцев тяжелой. Как отметил президент, среди самых серьезных вызовов – проблемы с противовоздушной обороной, в частности с системами Patriot, а также угроза мостам через Днепр.

Он пояснил, что россияне хотят отрезать один берег реки от другого и таким образом фактически разделить людей. Поэтому, по его мнению, крайне важно, чтобы больницы работали без перебоев на обоих берегах Днепра.

В то же время Зеленский подчеркнул, что люди, конечно, могут уезжать, однако Киев будут защищать и дальше.

«Мы будем защищать нашу столицу любым способом. Это не впервые. К сожалению, это не первая такая зима. Но нам нужна наша столица. Без столицы не будет страны», — подчеркнул глава государства.

Об этом он сказал в интервью BBC.



Зеленский заявил об усилении защиты Киева перед сложной зимой.

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