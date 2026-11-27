Pomimo rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną i zbliżającą się niezwykle trudną zimę Ukraina musi chronić swoje miasta, a przede wszystkim Kijów. Stwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski, wyjaśniając, czy rozważa się ewakuację miejscowości oraz jakie cele Rosja stara się osiągnąć poprzez ataki na ukraińskie miasta.

Dziennikarka zapytała prezydenta, czy Ukraina jest gotowa na zimę i czy nie będzie konieczna ewakuacja miast z powodu ataków na oczyszczalnie ścieków i kanalizację.

„Musimy chronić nasze miasta. Ludzie mają pełne prawo do wyjazdu, jeśli chcą. To ich wybór. Oczywiście są wolni w swojej decyzji i mogą przenosić się do innych miast. To smutne, ale musimy ratować ich życie” – powiedział prezydent.

Zełenski zaznaczył, że Rosjanie próbują zmusić Ukraińców do opuszczenia swoich domów i zniszczenia miast. Jego zdaniem dotyczy to przede wszystkim miast położonych bliżej wschodu, jednak zagrożenie dotyczy również innych regionów.

Prezydent przypomniał również, co dzieje się w miejscach, z których wycofali się ukraińscy żołnierze lub skąd ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia. Jak powiedział, na takich terenach armia rosyjska niszczyła wszystko.

„Wszystkie budynki. Po prostu niszczyli wszystko. Nic nie pozostało” – powiedział Zełenski.

Głowa państwa wyjaśniła, że Rosjanie stosują coraz więcej broni i nie zważają ani na ludzi, ani na liczbę ofiar. Podkreślił, że taka jest ich strategia.

Ciężka zima dla Ukrainy

Obecną zimę głowa państwa określiła jako ciężką dla Ukraińców. Jak zauważył prezydent, do największych wyzwań należą problemy z obroną przeciwlotniczą, w szczególności z systemami Patriot, a także zagrożenie dla mostów nad Dnieprem.

Wyjaśnił, że Rosjanie chcą odciąć jeden brzeg rzeki od drugiego i w ten sposób faktycznie podzielić ludzi. Z tego powodu, jego zdaniem, niezwykle ważne jest, aby szpitale działały bez zakłóceń na obu brzegach Dniepru.

Jednocześnie Zełenski podkreślił, że ludzie oczywiście mogą wyjeżdżać, jednak Kijów będzie nadal broniony.

„Będziemy bronić naszej stolicy za wszelką cenę. To nie pierwszy raz. Niestety, to nie pierwsza taka zima. Ale potrzebujemy naszej stolicy. Bez stolicy nie będzie kraju” – podkreślił głowa państwa.

Powiedział to w wywiadzie dla BBC.



Zełenski zapowiedział wzmocnienie ochrony Kijowa przed trudną zimą.

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