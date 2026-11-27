尽管俄罗斯对关键基础设施发动了袭击，且极其严峻的冬季即将到来，乌克兰仍必须保护其城市，尤其是基辅。 总统沃洛迪米尔·泽连斯基在解释是否考虑对人口聚居区进行疏散，以及俄罗斯通过袭击乌克兰城市试图达到什么目的时，作出了上述表态。

该媒体的一名女记者询问总统，乌克兰是否已做好过冬准备，以及是否会因水处理设施和下水道系统遭到袭击而不得不疏散城市居民。

“我们必须保卫我们的城市。如果人们愿意离开，他们完全有权这样做。这是他们的选择。当然，他们可以自由决定，也可以搬到其他城市。这虽然令人遗憾，但我们必须拯救他们的生命，”总统说道。

泽连斯基指出，俄军正试图迫使乌克兰人离开家园并摧毁城市。他认为，这主要涉及位于东部较近的城市，但其他地区也面临威胁。

总统还提醒道，在乌克兰军队撤离或民众被迫撤离的地区，正发生着什么。据他介绍，在这些地区，俄军将一切付之一炬。

“所有建筑物。他们简直是把一切都摧毁了。什么都没留下，”泽连斯基说道。

国家元首解释说，俄军正动用越来越多的武器，既不顾及平民，也不在乎伤亡人数。他强调，这就是他们的战略。

乌克兰面临的严冬

国家元首称，对乌克兰人而言，今冬将异常艰难。总统指出，最大的挑战包括防空问题（特别是“爱国者”系统）以及横跨第聂伯河的桥梁所面临的威胁。

他解释说，俄军企图切断河流两岸的联系，从而实际上将民众分割开来。因此，在他看来，确保第聂伯河两岸的医院能够持续正常运转至关重要。

与此同时，泽连斯基强调，人们当然可以撤离，但基辅仍将持续受到保卫。

“我们将不惜一切代价保卫我们的首都。这并非第一次。遗憾的是，这也不是第一个这样的冬天。但我们需要我们的首都。没有首都，就没有国家，”这位国家元首强调道。

他在接受BBC采访时发表了上述言论。



泽连斯基宣布将在严冬来临前加强基辅的防卫。

“冬天将至”：如何从容不迫地为2026-2027年寒冬做准备。

国家应如何为冬季做准备，以及为何“全员撤往乡村”行不通：专家观点。





关注我们在