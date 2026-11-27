Кабинет министров Украины утвердил изменения в правила кодификации беспилотных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и взрывчатых веществ в условиях военного положения. Нововведения призваны сократить бюрократические процедуры и ускорить поставки новых образцов оборонной продукции в Силы обороны.

Соответствующие изменения в три правительственных постановления инициировало Минобороны. Ранее отдельные согласования, повторная проверка результатов испытаний и оформление одинаковых документов могли затягивать процесс кодификации.

Это создавало дополнительную нагрузку на производителей и государственного заказчика, особенно на фоне роста потребностей украинской армии в новом вооружении и технике.

Обновленные правила должны упростить процедуры, сократить сроки принятия решений и сделать требования к производителям более понятными. Изменения касаются тактических беспилотников и средств РЭБ украинского производства, а также взрывчатых веществ.

Отныне беспилотную систему можно будет кодифицировать на основании документов производителя без предварительного определения потребности в конкретной модели.

Для этого больше не нужно получать уведомление от Генерального штаба ВСУ или соответствующего командования о необходимости такого беспилотника.

Для кодификации средств радиоэлектронной борьбы по результатам совместных ведомственных испытаний введена упрощенная процедура.

Если соответствующий акт подтверждает, что характеристики и комплектация средства соответствуют техническим условиям, Минобороны будет проводить кодификацию на основании этого акта и предусмотренных процедурой документов.

Дополнительную проверку соответствия техническим требованиям Минобороны и Генерального штаба в таком случае проводить не будут. Также запрещено требовать от производителя дополнительные документы.

Для средств РЭБ, проходящих кодификацию без совместных ведомственных испытаний, определен отдельный перечень документов. Производитель должен подать в Минобороны:

информацию о характеристиках средства;

технические условия;

программу и методики испытаний;

акт и протоколы заводских испытаний.

Документы можно отправлять по почте или по электронной почте. В соответствии с этой процедурой образец должен соответствовать техническим требованиям Минобороны и Генерального штаба.

Правительство определило конкретные сроки для оформления новых образцов оборонной продукции:

10 дней — для кодификации средств РЭБ по результатам совместных ведомственных испытаний. Срок отсчитывается со дня поступления акта и необходимых документов;

10 рабочих дней — для кодификации беспилотников на основании документов производителя. Отсчет начинается после получения документов Министерством обороны.

Проверка характеристик средств и результатов испытаний остается обязательной. При этом за достоверность информации в документах на средство РЭБ будет отвечать производитель.

После кодификации беспилотной системы или средства РЭБ Минобороны будет передавать соответствующую информацию Генеральному штабу ВСУ для включения образца в штаты и табели.

Изменения также предусматривают новый порядок работы с техническими условиями на взрывчатые вещества. Минобороны больше не будет регистрировать такие документы самостоятельно: их будет утверждать производитель, после чего подавать на регистрацию и внесение в главный фонд технических условий Украины и электронную базу данных «Технические условия Украины».

В то же время подтверждение характеристик безопасности и эффективности посредством демонстрационных испытаний, а также заключение Минобороны о достаточности таких испытаний остаются обязательными условиями кодификации.

Десятидневный срок кодификации будет отсчитываться со дня получения Минобороны технических условий, утвержденных производителем и внесенных в соответствующий фонд и электронную базу.

Во время военного положения технические условия на оборонную продукцию разрабатывает и утверждает сам производитель. В фонд и электронную базу их вносит государственное предприятие, находящееся в сфере управления Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Согласовывать технические условия с Минобороны или другими государственными органами не требуется.

Кроме того, для кодификации боеприпасов отменили отдельную проверку технических условий государственным заказчиком. Это должно дополнительно сократить время оформления оборонной продукции для нужд украинской армии.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Недавно Министерство обороны Украины кодифицировало тактический беспилотник «Бебрадрон», разработанный украинской компанией BlueBird Tech. Теперь его можно официально поставлять Силам обороны и закупать за государственные средства. По заявленным характеристикам, дрон может работать на расстоянии до 45 км и нести до 7,5 кг полезной нагрузки.

За восемь месяцев 2026 года Министерство обороны Украины внесло в реестр и допустило к поставкам 1526 новых образцов вооружения и военной техники. Почти 91% из них изготовлены украинскими производителями, в частности речь идет о различных типах беспилотных систем.

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