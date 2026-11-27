В Германии 68 % граждан поддерживают сохранение или увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран. Сократить её хотят 29% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF-Politbarometer, обнародованные в пятницу, 27 ноября 2026 года.

Согласно исследованию, 37% немцев считают нынешний уровень военной поддержки Украины со стороны Европы достаточным. Еще 31% выступают за то, чтобы европейские страны оказывали Украине больше военной помощи. В то же время 29% респондентов хотели бы сократить её.

По сравнению с концом октября поддержка нынешнего уровня помощи выросла. Тогда такой вариант считали правильным 33% опрошенных, а теперь — 37%. Доля тех, кто выступает за усиление поддержки, почти не изменилась: 30% в октябре против 31% в ноябре. В то же время количество сторонников сокращения помощи уменьшилось с 32% до 29%. Важно, что в этом исследовании задавали вопросы именно о военной поддержке Украины со стороны европейских стран в целом, а не только о помощи от Германии.

Почти половина немцев опасается нападения России на страны НАТО

Опрос также показал, что 49% граждан Германии считают возможным нападение России на восточные страны НАТО. Среди них — Польша, Эстония, Латвия и Литва. В конце октября такого мнения придерживались 46% респондентов. Не ожидают нападения на восточные страны Альянса 45% опрошенных. Месяц назад таких было чуть больше — 48%.

В целом 64% участников исследования считают угрозу со стороны России для самой Германии большой или очень большой. Из них 25% назвали ее очень большой, еще 39% — большой. В то же время 23% оценивают угрозу как не слишком значительную, а 11% вообще не видят опасности.

Мнения по этому вопросу различаются в зависимости от политических предпочтений. Большинство сторонников почти всех немецких партий считают Россию угрозой. Исключением стали избиратели ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдН). Среди них лишь 23% оценивают российскую угрозу как большую или очень большую. Зато 75% считают её незначительной или вообще не видят опасности.

Удовлетворены ли немцы укреплением собственной обороны

Исследователи также спросили граждан, как они оценивают усилия Германии по укреплению обороноспособности на фоне угрозы со стороны России. 41% опрошенных считают, что страна делает достаточно. Еще 31% убеждены, что усилий недостаточно. В то же время 19% назвали меры чрезмерными.

Что известно об опросе

Исследование провела немецкая исследовательская группа Forschungsgruppe Wahlen для ZDF. Опрос проходил с 24 по 26 ноября 2026 года. В нем приняли участие 1245 случайно отобранных граждан Германии, имеющих право голоса. Респондентов опрашивали по телефону и онлайн. Исследование является репрезентативным для немецкого населения, имеющего право голоса. Статистическая погрешность составляет примерно 2–3 процентных пункта.

В то же время результаты другого исследования, The Berlin Pulse 2026/2027, обнародованного ранее, показали иную картину: 53% немцев выступили против дальнейшей военной поддержки Украины, а 46% — за неё. Этот опрос проводился по заказу Фонда Кербера. Однако результаты двух исследований не стоит напрямую сравнивать: они касались разных формулировок вопросов и условий поддержки.

Таким образом, новый опрос ZDF показывает, что большинство немцев не хотят сокращения военной помощи Украине со стороны Европы. При этом почти две трети респондентов считают Россию большой или очень большой угрозой для Германии. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сомневается, что лидеры Евросоюза смогут договориться о семилетнем бюджете и финансировании помощи Украине. Об этом он заявил 26 ноября перед саммитом ЕС, оценив шансы на достижение соглашения как почти нулевые. В то же время Венгрия не хочет, чтобы поддержка Украины включалась в общий бюджет Евросоюза.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал намерение правительства Андрея Бабиша выступать против финансовой помощи Украине через бюджет ЕС. Он заявил, что Чехия не должна присоединяться к странам, которые будут блокировать поддержку Киева.

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