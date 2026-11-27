Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Либерии Сарой Бейсолоу Ньянти, которая прибыла в Украину для участия в форуме Food from Ukraine. Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования и медицины. Встреча состоялась 27 ноября 2026 года, а визит главы МИД Либерии стал первым в истории двусторонних отношений между странами.

Он поблагодарил Сару Бейсолоу Ньянти за участие в форуме Food from Ukraine и подчеркнул важность её визита для развития отношений между двумя государствами.

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«И сегодня это первый в истории двусторонних отношений визит главы МИД Либерии в нашу страну. Надеемся, что он станет началом более прочного партнерства между нашими государствами», — отметил президент.

В ходе переговоров стороны рассмотрели несколько направлений, в которых Украина и Либерия могут расширить сотрудничество. Прежде всего речь идет об аграрной сфере. Также обсудили возможности взаимодействия в сфере образования и медицины.

Украина рассчитывает на поддержку Либерии в ООН

Особое внимание Зеленский уделил позиции Либерии на международной арене. Президент поблагодарил страну за поддержку Украины в международных организациях, в частности в Организации Объединенных Наций.

«Благодарны Либерии за её чёткую позицию в поддержку Украины в международных организациях, в частности в ООН. Рассчитываем, что она будет последовательной во время председательства Либерии в Совете Безопасности ООН», — подчеркнул Зеленский.

Либерия будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в ноябре 2026 года. Этот орган отвечает за поддержание международного мира и безопасности. Его позиция и решения имеют важное значение для обсуждения международных конфликтов, в частности российской агрессии против Украины.

Что известно о форуме Food from Ukraine

Участие министра иностранных дел Либерии в форуме Food from Ukraine стало одним из поводов для ее визита в Киев. Украина использует эту платформу для развития международного партнерства в сфере продовольственной безопасности и поддержки стран, нуждающихся в продовольствии.

Для Украины сотрудничество с Либерией важно не только с точки зрения торговли и аграрного сектора. Киев также заинтересован в поддержке африканских государств на международном уровне и развитии контактов в сферах образования и здравоохранения.

Встреча Зеленского с Сарой Бейсолоу Ньянти стала первым визитом главы внешнеполитического ведомства Либерии в Украину. Стороны заявили о заинтересованности в укреплении партнерства, однако о конкретных договоренностях или подписанных соглашениях по итогам встречи президент не сообщил. О встрече Зеленский сообщил в Facebook.

27 ноября министр иностранных дел Либерии Сара Бейсолоу Ньянти прибыла в Киев с официальным визитом. Это первый в истории визит главы МИД Либерии в Украину.

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