乌克兰内阁批准了关于战时无人机、电子对抗设备和爆炸物编纂规则的修订案。这些新规旨在简化行政程序，加快新型国防产品向国防军的供应。

对三项政府决议的相应修订由国防部发起。此前，单独的审批、对试验结果的重复核查以及重复办理相同文件等环节，往往会拖延规范化进程。

这给制造商和国家采购方带来了额外负担，尤其是在乌克兰军队对新型武器和装备的需求日益增长的背景下。

更新后的规则旨在简化程序、缩短决策时间，并使对制造商的要求更加清晰。这些变更涉及乌克兰生产的战术无人机和电子战设备，以及爆炸物。

从现在起，无需事先确定对具体型号的需求，即可根据制造商提供的文件对无人机系统进行编目。

为此，不再需要获得乌克兰武装部队总参谋部或相关指挥部关于需要此类无人机的通知。

针对电子战装备，根据联合部门测试结果，已引入简化编目程序。

如果相关报告确认该设备的性能和配置符合技术条件，国防部将根据该报告及程序规定的文件进行编目。

在此情况下，国防部和总参谋部将不再进行是否符合技术要求的额外核查。同时，禁止向制造商索要额外文件。

对于无需进行联合部门试验即可完成编目电子战装备，已制定了单独的文件清单。制造商须向国防部提交：

设备性能参数信息；

技术规范；

试验方案及方法；

工厂试验报告及试验记录。

文件可通过邮寄或电子邮件提交。根据该程序，样品必须符合国防部和总参谋部的技术要求。

政府已确定了国防产品新样机的具体办理时限：

10天 ——根据联合部门测试结果对电子战设备进行编目。期限自收到测试报告及必要文件之日起计算；

10个工作日——根据制造商提供的文件对无人机进行编目。该期限自国防部收到文件之日起计算。

对装备性能及试验结果的核查仍属强制性要求。同时，电子战装备文件中信息的真实性由制造商负责。

在无人机系统或电子战装备完成编目后，国防部将向乌克兰武装部队总参谋部提交相关信息，以便将该型号纳入编制和装备清单。

修订案还规定了关于爆炸物技术规范的新处理程序。 国防部将不再自行登记此类文件：由制造商批准后，再提交登记并纳入乌克兰技术条件主数据库及“乌克兰技术条件”电子数据库。

与此同时，通过演示试验确认安全性和有效性特征，以及国防部关于此类试验充分性的结论，仍是编入规范的强制性条件。

十天的规范化期限将从国防部收到经制造商批准并已录入相应技术规范库及电子数据库的技术规范之日起计算。

在实施战时状态期间，国防产品的技术条件由制造商自行制定并批准。由隶属于乌克兰经济与环境部管辖范围内的国有企业将其录入数据库和电子档案库。

无需与国防部或其他国家机关就技术条件进行协调。

此外，为实现弹药的规范化，已取消由国家采购方对技术条件进行的单独审查。此举将进一步缩短为满足乌克兰军队需求而办理国防产品相关手续的时间。

乌克兰国防部通报了这一消息。

近日，乌克兰国防部已对由乌克兰公司BlueBird Tech研发的“贝布拉德龙”（Bebradrone）战术无人机进行了编目。现在，该无人机可以正式供应给国防军，并可使用国家资金进行采购。 据公布的技术参数显示，该无人机最大航程可达45公里，最大有效载荷为7.5公斤。

2026年前八个月，乌克兰国防部已将1526种新型武器和军事装备纳入军用标准并批准供应。其中近91%由乌克兰制造商生产，特别是各类无人机系统。

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