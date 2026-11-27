Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła zmiany w przepisach dotyczących klasyfikacji dronów, środków walki radioelektronicznej oraz materiałów wybuchowych w czasie stanu wojennego. Nowości mają na celu ograniczenie procedur biurokratycznych i przyspieszenie dostaw nowych modeli sprzętu obronnego do Sił Obronnych.

Odpowiednie zmiany w trzech rozporządzeniach rządowych zainicjowało Ministerstwo Obrony. Wcześniej poszczególne uzgodnienia, ponowna weryfikacja wyników testów oraz sporządzanie identycznych dokumentów mogły opóźniać proces certyfikacji.

Stwarzało to dodatkowe obciążenie dla producentów i zamawiającego państwowego, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania ukraińskiej armii na nowe uzbrojenie i sprzęt.

Zaktualizowane przepisy mają uprościć procedury, skrócić terminy podejmowania decyzji oraz uczynić wymagania wobec producentów bardziej zrozumiałymi. Zmiany dotyczą taktycznych dronów i środków walki elektronicznej produkcji ukraińskiej, a także materiałów wybuchowych.

Od tej pory system bezzałogowy będzie można zaklasyfikować na podstawie dokumentów producenta bez uprzedniego określenia zapotrzebowania na konkretny model.

W tym celu nie jest już konieczne uzyskanie zawiadomienia od Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy lub odpowiedniego dowództwa o konieczności posiadania takiego drona.

W celu klasyfikacji środków walki radioelektronicznej na podstawie wyników wspólnych testów międzyresortowych wprowadzono uproszczoną procedurę.

Jeśli odpowiedni akt potwierdza, że parametry i wyposażenie urządzenia są zgodne z warunkami technicznymi, Ministerstwo Obrony przeprowadzi klasyfikację na podstawie tego aktu oraz dokumentów przewidzianych w procedurze.

W takim przypadku Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny nie będą przeprowadzać dodatkowej kontroli zgodności z wymaganiami technicznymi. Zabronione jest również żądanie od producenta dodatkowych dokumentów.

W przypadku środków walki elektronicznej, które przechodzą proces kodyfikacji bez wspólnych testów międzyresortowych, określono odrębny wykaz dokumentów. Producent ma obowiązek przedłożyć Ministerstwu Obrony:

informacje o charakterystyce urządzenia;

warunki techniczne;

program i metodyki badań;

akt i protokoły z testów fabrycznych.

Dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zgodnie z tą procedurą próbka musi spełniać wymagania techniczne Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego.

Rząd określił konkretne terminy na zatwierdzanie nowych próbek produktów obronnych:

10 dni — na klasyfikację środków walki elektronicznej na podstawie wyników wspólnych testów międzyresortowych. Termin liczy się od dnia otrzymania protokołu i niezbędnych dokumentów;

10 dni roboczych — na wprowadzenie do kodeksu bezzałogowych statków powietrznych na podstawie dokumentacji producenta. Odliczanie rozpoczyna się po otrzymaniu dokumentów przez Ministerstwo Obrony.

Weryfikacja parametrów środków oraz wyników testów pozostaje obowiązkowa. Jednocześnie za prawdziwość informacji zawartych w dokumentacji dotyczącej środków REB odpowiedzialny będzie producent.

Po wprowadzeniu do uzbrojenia systemu bezzałogowego lub środka REB Ministerstwo Obrony przekaże odpowiednie informacje Sztabowi Generalnemu Sił Zbrojnych Ukrainy w celu włączenia egzemplarza do stanów i tabel wyposażenia.

Zmiany przewidują również nową procedurę postępowania z warunkami technicznymi dotyczącymi materiałów wybuchowych. Ministerstwo Obrony nie będzie już samodzielnie rejestrować takich dokumentów: będą one zatwierdzane przez producenta, a następnie przedkładane do rejestracji i wpisania do głównego rejestru warunków technicznych Ukrainy oraz elektronicznej bazy danych „Warunki techniczne Ukrainy”.

Jednocześnie potwierdzenie parametrów bezpieczeństwa i skuteczności za pomocą prób demonstracyjnych, a także opinia Ministerstwa Obrony o wystarczalności takich prób pozostają obowiązkowymi warunkami kodyfikacji.

Dziesięciodniowy termin na dokonanie kodyfikacji będzie liczony od dnia otrzymania przez Ministerstwo Obrony warunków technicznych zatwierdzonych przez producenta i wprowadzonych do odpowiedniego rejestru oraz elektronicznej bazy danych.

W czasie stanu wojennego specyfikacje techniczne dotyczące produktów obronnych opracowuje i zatwierdza sam producent. Do funduszu i bazy elektronicznej wprowadza je przedsiębiorstwo państwowe podlegające Ministerstwu Gospodarki i Środowiska Ukrainy.

Nie ma potrzeby uzgadniania warunków technicznych z Ministerstwem Obrony ani innymi organami państwowymi.

Ponadto w celu kodyfikacji amunicji zniesiono odrębną weryfikację warunków technicznych przez zamawiającego państwowego. Ma to dodatkowo skrócić czas formalizacji produktów obronnych na potrzeby ukraińskiej armii.

Informuje o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Niedawno Ministerstwo Obrony Ukrainy dokonało klasyfikacji taktycznego drona „Bebradrone”, opracowanego przez ukraińską firmę BlueBird Tech. Teraz może on być oficjalnie dostarczany Siłom Obronnym i nabywany ze środków państwowych. Zgodnie z podanymi parametrami dron może działać w odległości do 45 km i przenosić do 7,5 kg ładunku użytecznego.

W ciągu ośmiu miesięcy 2026 roku Ministerstwo Obrony Ukrainy wprowadziło do rejestru i dopuściło do dostaw 1526 nowych egzemplarzy uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Prawie 91% z nich zostało wyprodukowanych przez ukraińskich producentów, w szczególności chodzi o różne typy systemów bezzałogowych.

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