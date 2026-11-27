W Karpatach utworzyła się pokrywa śnieżna o grubości prawie 40 centymetrów. W szczególności na polanie Pożyzhevska jej średnia grubość wynosi 37 cm.

„Na polanie Pożyzewska średnia grubość pokrywy śnieżnej sięga 37 cm. W przedgórzu Karpat – 5–6 cm, a na terenach równinnych do 3 cm” – zaznaczyła Atamaniuk.

Zaznaczyła, że na grzbietach górskich pokrywa śnieżna może być grubsza niż na polanach.

W ostatni weekend listopada w regionie spodziewany jest antycyklon, który przyniesie zimne powietrze i nasilenie mrozów do -15. W regionie Przykarpacia będzie padał śnieg jeszcze do soboty.

Pożżewska – jeden ze szczytów Karpat Ukraińskich o wysokości 1822 m. Znajduje się na granicy obwodów iwano-frankowskiego i zakarpackiego, w północno-zachodniej części pasma Czarnogóra. Na polanie Pożyzhevska u podnóża góry o tej samej nazwie, na wysokości 1550 m, znajduje się najwyżej położona w Ukrainie stacja meteorologiczna i lawinowa.

Informację tę przekazała agencji Ukrinform kierowniczka działu Iwano-Frankiwskiego Okręgowego Centrum Hydrometeorologii Tetiana Atamaniuk.

Czytaj także: Opady śniegu pokryły kilka obwodów Ukrainy: służby komunalne wysłały specjalistyczny sprzęt, na drogach powstały korki.

W ciągu tygodnia, od 23 do 29 listopada 2026 roku, na Ukrainie następuje wyraźne przejście do zimowego charakteru pogody. Niestabilna pogoda z mokrym śniegiem, porywistym wiatrem i gołoledzią w pierwszych dniach tygodnia, bliżej weekendu, zmieni się na suchą i mroźną pod wpływem antycyklonu skandynawskiego.

Czytaj nas na