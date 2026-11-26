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Кабінет Міністрів України призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та Героя України майора Валерія Пойду заступниками міністра оборони.

Євген Мойсюк на новій посаді відповідатиме за кілька ключових напрямів. Серед них — стратегічний розвиток спроможностей Сил оборони та підготовка території держави до оборони.

Під час планування розвитку Сил оборони враховуватимуть бойовий досвід, реальні потреби військовослужбовців і зміни характеру сучасної війни. Для оперативного узгодження пріоритетів Мойсюк координуватиме взаємодію Міноборони з Верховною Радою та урядом.

Ще одним напрямом його роботи стане координація з регіонами для посилення їхньої готовності до відбиття збройної агресії. Кожен регіон має стати повноцінною частиною єдиної системи стійкості держави.

Євген Мойсюк уже обіймав посади заступника Головнокомандувача ЗСУ та заступника міністра оборони. Він безпосередньо командував військами й відповідав за їхнє забезпечення. Також керував розробкою нормативних актів, систем рекрутингу, мобілізації та військової освіти, а також побудовою моделі військової кар’єри й війська майбутнього.

Валерій Пойда відповідатиме за розвиток оборонних інновацій і центрів компетенцій у структурі Міністерства оборони. Головне завдання на цьому напрямі — скоротити шлях від запиту військових до впровадження нових технологій на фронті.

Для цього планують посилити взаємодію між бойовими підрозділами, розробниками та структурами Міноборони.

Валерій Пойда має значний досвід у сфері протиповітряної оборони. Під час повномасштабного вторгнення він захищав українське небо на різних напрямках фронту. У 2026 році йому присвоїли звання Героя України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Раніше виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський призначив на посади заступників Євгена Давидова та Василя Гайворона. Їхні попередники Андрій Лещенко та Віктор Логачов залишили адміністративні посади й отримали інші призначення.

В ОГП також повідомили, що через кадрові зміни буде видано новий наказ виконувача обов’язків Генерального прокурора про розподіл обов’язків між керівництвом відомства. Це має забезпечити належну організацію його роботи.

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