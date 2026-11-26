We Lwowie zakończono śledztwo w sprawie kierowniczki oraz dwóch sprzedawców sieci sklepów, którzy – według ustaleń śledczych – sprzedawali substancje psychotropowe pod postacią pamiątek, papierosów, słodyczy i suplementów diety. Akt oskarżenia przeciwko trzem mieszkańcom miasta został przekazany do sądu; grozi im do 10 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Poinformowała o tym policja obwodu lwowskiego. Według wersji organów ścigania nielegalny handel prowadzono pod szyldami znanej ogólnoukraińskiej sieci sklepów. Punkty sprzedaży znajdowały się przy ulicach Horodockiej, Kulisha, Braci Rohatyńców, Nalyvajka, Lychakowskiej, a także przy alei Czerwonej Kaliny i na placu Petrushevicha.

W sprawie oskarżono 41-letnią kierowniczkę oraz dwóch sprzedawców w wieku 20 i 21 lat. Z materiałów śledztwa wynika, że mieli oni podzielone obowiązki. Kierowniczka zarządzała pracą sklepów, zajmowała się zakupem i przechowywaniem nielegalnych produktów, logistyką, reklamą, doborem i szkoleniem personelu, a także rozdzielaniem otrzymanych pieniędzy. Czasami sama obsługiwała klientów.

Sprzedawcy bezpośrednio sprzedawali produkty klientom, przedstawiając je jednocześnie jako towary legalne. Według danych policji wiedzieli oni o zawartości substancji zabronionych i przechodzili szkolenia dotyczące asortymentu oraz obsługi klientów.

Pod pozorem suplementów diety, papierosów, skrętów, pamiątek, żelkowych misiów i cukierków sprzedawano produkty zawierające delta-9-tetrahydrokannabinol, delta-8-tetrahydrokannabinol, ADB-4en-PINACA oraz PVP.

Ponadto śledztwo wykazało, że jeden ze sprzedawców nabył w wyspecjalizowanym sklepie internetowym partię konopi indyjskich i przechowywał ją w celu dalszej sprzedaży. Nie zdążył jednak wprowadzić środka odurzającego do obrotu, ponieważ został zdemaskowany przez funkcjonariuszy organów ścigania.

Nielegalną działalność ujawnili funkcjonariusze Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej we współpracy z śledczymi policji obwodu lwowskiego pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej.

Czyny podejrzanych zakwalifikowano na podstawie części 2 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy. Kara przewidziana w tym artykule wynosi od sześciu do dziesięciu lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Policja przypomniała, że już w kwietniu we Lwowie zlikwidowano działalność sieci sklepów, w których substancje psychotropowe sprzedawano pod pozorem legalnych produktów.

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