Во Львове завершили расследование в отношении менеджера и двух продавцов сети магазинов, которые, по данным следствия, продавали психотропные вещества под видом сувениров, сигарет, сладостей и пищевых добавок. Обвинительный акт в отношении троих жителей города направлен в суд, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила полиция Львовской области. По версии правоохранителей, незаконная торговля велась под вывесками известной общеукраинской сети магазинов. Торговые точки располагались на улицах Городоцкой, Кулиша, Братьев Рогатинцев, Наливайко, Лычаковской, а также на проспекте Красной Калины и площади Петрушевича.

По делу обвиняются 41-летняя менеджерша и двое продавцов в возрасте 20 и 21 года. По материалам следствия, у них были распределены обязанности. Менеджер руководила работой магазинов, занималась закупкой и хранением запрещенной продукции, логистикой, рекламой, подбором и обучением персонала, а также распределяла полученные деньги. Иногда она самостоятельно обслуживала покупателей.

Продавцы непосредственно реализовывали продукцию клиентам, при этом выдавая её за легальные товары. По данным полиции, они знали о содержании запрещённых веществ и проходили инструктажи по ассортименту и работе с покупателями.

Под видом диетических добавок, сигарет, самокруток, сувениров, желейных мишек и конфет продавали продукцию с дельта-9-тетрагидроканнабинолом, дельта-8-тетрагидроканнабинолом, ADB-4en-PINACA и PVP.

Кроме того, следствие установило, что один из продавцов приобрел через специализированный интернет-магазин партию каннабиса и хранил её для дальнейшей продажи. Реализовать наркотическое средство он не успел, поскольку его разоблачили правоохранители.

Незаконную деятельность раскрыли оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями полиции Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Действия фигурантов квалифицировали по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции напомнили, что еще в апреле во Львове пресекли деятельность этой сети магазинов, где психотропные вещества продавали под видом легальной продукции.

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