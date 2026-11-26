利沃夫已结束对某连锁店一名经理及两名销售人员的调查，据调查显示，他们以纪念品、香烟、糖果和膳食补充剂为幌子销售精神药物。 针对这三名本市居民的起诉书已移交法院，他们可能面临最高10年监禁并没收财产的处罚。

利沃夫州警方通报了这一消息。据执法部门称，该非法交易活动是在一家全乌克兰知名连锁商店的招牌下进行的。 销售点分布在戈罗多茨卡街、库利什街、罗哈廷茨兄弟街、纳利瓦伊卡街、利恰基夫斯卡街，以及切尔沃纳·卡利纳大道和佩特鲁舍维奇广场。

本案中，一名41岁的女经理以及两名年龄分别为20岁和21岁的销售员被提起公诉。根据调查材料显示，他们分工明确。 女经理负责管理店铺运营，处理违禁产品的采购与仓储、物流、广告宣传、人员招聘与培训，并负责分配所得款项。有时她还会亲自为顾客提供服务。

销售员直接向顾客销售产品，同时将其伪装成合法商品。据警方称，他们清楚产品中含有违禁物质，并接受过关于产品种类及与顾客打交道方面的培训。

他们以膳食补充剂、香烟、自卷烟、纪念品、软糖小熊和糖果为幌子，销售含有Δ-9-四氢大麻酚、Δ-8-四氢大麻酚、 ADB-4en-PINACA和PVP等成分的产品。

此外，调查还查明，其中一名销售人员通过一家专业网店购买了一批大麻，并将其储存以备后续销售。由于被执法部门查获，他未能将该毒品售出。

此次非法活动是由打击毒品犯罪局特工与利沃夫州警方调查人员在州检察院的程序指导下共同查获的。

涉案人员的行径被定性为违反《乌克兰刑法典》第307条第2款。该条款规定的刑罚为六至十年有期徒刑，并没收财产。

警方提醒，早在4月，利沃夫就已取缔了该连锁店网络，该网络曾以合法产品为幌子销售精神药物。

此前，在喀尔巴阡山地区曾破获一起大规模贩卖摇头丸的案件：查获价值900万格里夫纳的精神药物。

在赫梅利尼茨基州，一名贩卖重毒品的女子被查获。

在涅蒂申，一名携带一包毒品的22岁女子被拘留。

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