Бывшего заместителя командира батальона подозревают в получении более 181 тысячи гривен от четырёх военнослужащих за умалчивание случаев появления на службе в нетрезвом состоянии.

По данным следствия, 52-летний майор систематически вымогал деньги у подчиненных, обещая не сообщать командованию об их административных правонарушениях и не инициировать привлечение к ответственности.

Предполагаемая схема действовала с февраля 2024 года по февраль 2025 года. Чтобы избежать служебных и административных последствий за появление на службе в нетрезвом состоянии, четверо военных согласились передавать должностному лицу деньги.

Часть средств подчинённые перечисляли непосредственно на банковские карты майора, остальное — на карту его знакомого военнослужащего. Тот, по данным прокуратуры, не знал о незаконном характере операций и в дальнейшем пересылал деньги подозреваемому.

Новые эпизоды правоохранители выявили в ходе расследования другого преступления, связанного со злоупотреблением влиянием. По данному факту майор уже осужден.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом по ч. 1 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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