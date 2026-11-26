一名前营副指挥官涉嫌从四名军人处收受超过18.1万格里夫纳，以换取对其在执勤时醉酒行为的隐瞒。

据调查显示，这名52岁的中校系统性地向下属索要钱财，承诺不会向指挥部报告他们的行政违法行为，也不会启动追究责任的程序。

该涉嫌犯罪方案的运作时间从2024年2月持续至2025年2月。为避免因酒后执勤而面临职务及行政处罚，四名军人同意向该军官行贿。

下属将部分资金直接汇入该少校的银行卡，其余则汇入其一位熟识的军人的银行卡。据检察院称，该军人并不知晓这些交易的非法性质，随后继续将钱转给嫌疑人。

执法部门在调查另一起涉及滥用职权的犯罪案件时，发现了这些新案情。该少校因该案已被定罪。

目前，他已被告知涉嫌违反《乌克兰刑法典》第368条第1款和第3款，作为公职人员索取并收受不正当利益。关于采取何种预防措施的问题正在商议中。

根据乌克兰安全局（SBU）军事反情报部的材料，由国家调查局（DBR）利沃夫地区管理局的调查人员负责开展庭前调查。西区国防专项检察院通报了这一情况。

在切尔卡瑟州，一名军人以在退出现役案件中影响官员为由，索要5000美元。

国家调查局揭露了部分军人收受贿赂，为军人办理从预备役部队复员手续。

在文尼察州，一名连长因涉嫌收受贿赂隐瞒伤残军人身份而被通知涉嫌犯罪。

法院对一名在负伤后两次加入预备役的军人作出了判决。

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