Były zastępca dowódcy batalionu jest podejrzany o przyjęcie ponad 181 tysięcy hrywien od czterech żołnierzy w zamian za milczenie w sprawie przypadków pojawiania się na służbie w stanie nietrzeźwym.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa 52-letni major systematycznie wyłudzał pieniądze od podwładnych, obiecując, że nie poinformuje dowództwa o ich wykroczeniach administracyjnych i nie zainicjuje postępowania dyscyplinarnego.

Prawdopodobny schemat funkcjonował od lutego 2024 r. do lutego 2025 r. Aby uniknąć konsekwencji służbowych i administracyjnych za pojawianie się na służbie w stanie nietrzeźwym, czterech żołnierzy zgodziło się przekazywać funkcjonariuszowi pieniądze.

Część środków podwładni przelewali bezpośrednio na karty bankowe majora, a resztę – na kartę jego znajomego żołnierza. Ten, według prokuratury, nie wiedział o nielegalnym charakterze transakcji i dalej przekazywał pieniądze podejrzanemu.

Nowe okoliczności sprawy zostały ujawnione przez organy ścigania podczas prowadzenia postępowania w sprawie innego przestępstwa związanego z nadużyciem wpływu. W tej sprawie major został już skazany.

Obecnie postawiono mu zarzut wymuszenia i uzyskania nielegalnej korzyści przez funkcjonariusza publicznego na podstawie części 1 i 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy. Trwa rozstrzyganie kwestii wyboru środka zabezpieczającego.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy Terytorialnego Zarządu DBR we Lwowie na podstawie materiałów Departamentu Wojskowego Kontrwywiadu SBU. Poinformowała o tym Specjalistyczna Prokuratura ds. Obrony Regionu Zachodniego.

W obwodzie czerkaskim żołnierz żądał 5 tysięcy dolarów za wywarcie wpływu na urzędników w sprawie dotyczącej Służby Zbrojnej.

DBR ujawniło przypadki żołnierzy, którzy za łapówkę formalizowali powrót z SZC.

W obwodzie winnickim dowódcy kompanii postawiono zarzuty ukrywania faktów dotyczących służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy w zamian za łapówki.

Sąd ukarał żołnierza, który dwukrotnie wstąpił do Służby Specjalnej po odniesieniu ran.

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