利沃夫市议会批准将位于费德科维奇街30号的“洛科莫蒂夫”体育综合体纳入市政公有财产。 市政府准备根据该财产的评估价值（超过3650万格里夫纳）向“乌克兰铁路”支付补偿金。

与此同时，该综合体目前仍归铁路公司所有。市议会通过的决议仅确认了社区接管该设施的意愿，并不意味着所有权会自动转移。

“‘洛科莫蒂夫’体育综合体必须为城市保留下来。市议会保证将按评估价值支付补偿金。因为如果他们——天不许——将其出售，你们也明白，投资者会将其拆毁，”安德烈·萨多维表示。

市长还在Facebook上表示，他已与“乌克兰铁路”负责人及社区与领土发展部长就该综合体的未来进行了讨论。据他称，各方已达成共识，认为该设施应移交市政府管理。

“我们理解，这对‘乌克兰铁路’来说是一项财政资源。因此，利沃夫市准备补偿其评估价值——超过3650万格里夫纳，”安德烈·萨多维写道。

市议会计划对该综合体进行开发，特别是打造一个供退伍军人进行体育锻炼的场所。 据市长称，该市曾多次向政府提出请求，希望如果“乌克兰铁路公司”无力维持该体育综合体的运营，则将其移交社区所有。 然而此前收到的回复称，该企业将继续使用该设施，且无意出售。

议员们就“洛科莫蒂夫”作出了何种决定

在会议期间，议员们通过了一项决议，同意将位于费德科维奇街30号的房地产综合体移交至利沃夫市辖区社区名下。 该房产包括“洛科莫蒂夫”公路体育综合体大楼、自行车库以及“加利奇安卡”展馆，目前均归“乌克兰铁路公司”所有。共有49名议员对该决议投了赞成票。

该文件规定，可按评估价值——36,567,754格里夫纳——收购这些资产。在讨论过程中，还提议确保该综合体保持体育功能。 此外，应委托利沃夫市议会体育办公室主任安东·尼库林确定可在该综合体中安置哪所体育学校，以确保该处能继续开展体育教学活动。

议员们还单独讨论了向“乌克兰铁路”公司提出请求的建议，要求其紧急叫停原定于11月27日举行的拍卖会。 该决议草案已连同编辑修改意见一并送交进一步完善，因此该条款的最终表述应以签署后的文件为准。

这一消息是在11月26日（星期四）市议会会议期间公布的。

需要提醒的是，西比加此前曾呼吁合作伙伴紧急向乌克兰移交机车。

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