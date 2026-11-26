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Львівська міська рада погодила прийняття у комунальну власність спортивного комплексу «Локомотив», розташованого на вулиці Федьковича, 30. Місто готове виплатити «Укрзалізниці» компенсацію за майно відповідно до його оціночної вартості, яка перевищує 36,5 млн грн.

Водночас наразі комплекс залишається у власності залізничної компанії. Ухвалене міськрадою рішення лише підтверджує готовність громади прийняти об'єкт, але не означає автоматичного переходу права власності.

«Спортивний комплекс Локомотив має бути збережений для міста. Міська рада гарантує компенсацію коштів по оціночній вартості. Бо якщо вони його не дай Боже продадуть, ви розумієте, інвестор його зруйнує», – сказав Андрій Садовий.

Міський голова також повідомив у фейсбуці, що обговорив майбутнє комплексу з керівником «Укрзалізниці» та міністром розвитку громад і територій. За його словами, є спільне розуміння, що об’єкт потрібно передати в управління міста.

«Ми розуміємо, що для «Укрзалізниці» це фінансовий ресурс. Тому Львів готовий компенсувати його оціночну вартість – понад 36,5 млн грн», – написав Андрій Садовий.

У міській раді планують розвивати комплекс і, зокрема, створити там простір для занять спортом ветеранів. За словами міського голови, місто неодноразово зверталося до уряду з проханням передати спортивний комплекс «Локомотив» у власність громади, якщо «Укрзалізниця» не має можливості його утримувати. Однак раніше у відповідь повідомляли, що підприємство продовжує використовувати об'єкт і не планує його продавати.

Що вирішили депутати щодо «Локомотива»

Під час сесії депутати підтримали ухвалу про надання згоди на прийняття у власність Львівської міської територіальної громади комплексу нерухомості на вул. Федьковича, 30. Йдеться про будівлю дорожнього фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив», велобокси та павільйон «Галичанка», які зараз належать «Укрзалізниці». За ухвалу проголосували 49 депутатів.

У документі передбачили можливість викупити ці об’єкти за оціночною вартістю – 36 млн 567 тис. 754 грн. Під час обговорення також запропонували закріпити гарантію збереження спортивного профілю комплексу. Крім того, керівнику Офісу спорту Львівської міськради Антону Нікуліну мають доручити визначити, яку спортивну школу можна розмістити в комплексі, щоб там і надалі проводили заняття.

Окремо депутати обговорювали пропозицію звернутися до «Укрзалізниці» з проханням терміново зупинити аукціон, запланований на 27 листопада. Проєкт ухвали передали на доопрацювання з редакційними правками, тому остаточне формулювання цього пункту слід звірити з підписаним документом.

Про це стало відомо під час сесії міської ради у четвер, 26 листопада.

Нагадаємо, що Сибіга закликав партнерів терміново передати Україні локомотиви.

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