Rada Miasta Lwowa zatwierdziła przejęcie do własności komunalnej kompleksu sportowego „Lokomotyw”, położonego przy ulicy Fedkowicza 30. Miasto jest gotowe wypłacić „Ukrzaliznicy” odszkodowanie za mienie zgodnie z jego wartością szacunkową, która przekracza 36,5 mln hrywien.

Jednocześnie kompleks pozostaje na razie własnością przedsiębiorstwa kolejowego. Przyjęta przez radę miejską uchwała potwierdza jedynie gotowość społeczności do przejęcia obiektu, ale nie oznacza automatycznego przeniesienia prawa własności.

„Kompleks sportowy Lokomotyw musi zostać zachowany dla miasta. Rada miejska gwarantuje rekompensatę środków zgodnie z wartością szacunkową. Bo jeśli, nie daj Boże, go sprzedadzą, to, jak państwo rozumieją, inwestor go zniszczy” – powiedział Andrij Sadowyj.

Burmistrz poinformował również na Facebooku, że omówił przyszłość kompleksu z szefem „Ukrzaliznyci” oraz ministrem rozwoju społeczności i terytoriów. Według niego panuje wspólne porozumienie, że obiekt należy przekazać pod zarząd miasta.

„Rozumiemy, że dla „Ukrzaliznyci” jest to zasób finansowy. Dlatego Lwów jest gotowy zrekompensować jego wartość szacunkową – ponad 36,5 mln hrywien” – napisał Andrij Sadowy.

Rada miejska planuje rozbudowę kompleksu, a w szczególności stworzenie w nim przestrzeni do uprawiania sportu przez weteranów. Jak twierdzi burmistrz, miasto wielokrotnie zwracało się do rządu z prośbą o przekazanie kompleksu sportowego „Lokomotyw” na własność gminy, jeśli „Ukrzaliznycia” nie ma możliwości jego utrzymania. Jednak wcześniej w odpowiedzi poinformowano, że przedsiębiorstwo nadal korzysta z obiektu i nie planuje jego sprzedaży.

Co zdecydowali radni w sprawie „Lokomotywa”

Podczas sesji radni poparli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę miejską we Lwowie kompleksu nieruchomości przy ul. Fedkowicza 30. Chodzi o budynek drogowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Lokomotyw”, boksy rowerowe oraz pawilon „Galiczanka”, które obecnie należą do „Ukrzaliznyci”. Za uchwałą zagłosowało 49 radnych.

W dokumencie przewidziano możliwość wykupienia tych obiektów po wartości szacunkowej – 36 mln 567 tys. 754 hrywien. Podczas dyskusji zaproponowano również zagwarantowanie zachowania sportowego charakteru kompleksu. Ponadto szefowi Biura Sportu Rady Miejskiej we Lwowie, Antonowi Nikulinowi, ma zostać powierzone zadanie ustalenia, jaką szkołę sportową można umieścić w kompleksie, aby zajęcia mogły się tam nadal odbywać.

Osobno radni omawiali propozycję zwrócenia się do „Ukrzaliznyci” z prośbą o pilne wstrzymanie aukcji zaplanowanej na 27 listopada. Projekt uchwały przekazano do dopracowania wraz z poprawkami redakcyjnymi, dlatego ostateczne brzmienie tego punktu należy zweryfikować w podpisanym dokumencie.

Informacja ta pojawiła się podczas posiedzenia rady miejskiej w czwartek, 26 listopada.

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