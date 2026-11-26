Львовский городской совет одобрил передачу в коммунальную собственность спортивного комплекса «Локомотив», расположенного по адресу: улица Федьковича, 30. Город готов выплатить «Укрзализныце» компенсацию за имущество в соответствии с его оценочной стоимостью, которая превышает 36,5 млн грн.

В то же время на данный момент комплекс остается в собственности железнодорожной компании. Принятое горсоветом решение лишь подтверждает готовность общины принять объект, но не означает автоматического перехода права собственности.

«Спортивный комплекс «Локомотив» должен быть сохранен для города. Городской совет гарантирует компенсацию средств по оценочной стоимости. Ведь если они, не дай Бог, его продадут, вы понимаете, инвестор его разрушит», — сказал Андрей Садовый.

Мэр также сообщил в Facebook, что обсудил будущее комплекса с руководителем «Укрзализныци» и министром развития общин и территорий. По его словам, существует общее понимание того, что объект необходимо передать в управление городу.

«Мы понимаем, что для «Укрзализныци» это финансовый ресурс. Поэтому Львов готов компенсировать его оценочную стоимость – более 36,5 млн грн», – написал Андрей Садовый.

В городском совете планируют развивать комплекс и, в частности, создать там пространство для занятий спортом ветеранов. По словам городского головы, город неоднократно обращался к правительству с просьбой передать спортивный комплекс «Локомотив» в собственность общины, если «Укрзализныця» не имеет возможности его содержать. Однако ранее в ответе сообщалось, что предприятие продолжает использовать объект и не планирует его продавать.

Что решили депутаты по поводу «Локомотива»

Во время сессии депутаты поддержали постановление о предоставлении согласия на принятие в собственность Львовской городской территориальной общины комплекса недвижимости по ул. Федьковича, 30. Речь идет о здании дорожного физкультурно-спортивного комплекса «Локомотив», велобоксах и павильоне «Галичанка», которые сейчас принадлежат «Укрзализныце». За постановление проголосовали 49 депутатов.

В документе предусмотрена возможность выкупа этих объектов по оценочной стоимости — 36 млн 567 тыс. 754 грн. В ходе обсуждения также было предложено закрепить гарантию сохранения спортивного профиля комплекса. Кроме того, руководителю Офиса спорта Львовского горсовета Антону Никулину поручат определить, какую спортивную школу можно разместить в комплексе, чтобы там и в дальнейшем проводились занятия.

Отдельно депутаты обсуждали предложение обратиться к «Укрзализныце» с просьбой срочно приостановить аукцион, запланированный на 27 ноября. Проект постановления был отправлен на доработку с редакционными поправками, поэтому окончательную формулировку этого пункта следует сверить с подписанным документом.

Об этом стало известно во время сессии городского совета в четверг, 26 ноября.

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