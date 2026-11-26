W obwodzie wołyńskim skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 21-letniej kobiecie, którą oskarża się o umyślne zabójstwo własnego noworodka zaraz po porodzie. Została ona oskarżona o przestępstwo określone w art. 117 Kodeksu karnego Ukrainy.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta wiedziała o swojej ciąży, jednak przez cały ten okres nie zgłaszała się do placówek służby zdrowia w celu objęcia opieką medyczną ani nie została zarejestrowana. Ponadto ukrywała ciążę przed krewnymi.

Do tragedii doszło w nocy 3 sierpnia 2026 roku w jednej z wsi w rejonie Kovel. Według wersji śledztwa kobieta samodzielnie urodziła w toalecie zdrowego, donoszonego chłopca, po czym pozbawiła go życia.

Obecnie oskarżona przebywa w areszcie domowym. Śledztwo przedprocesowe prowadziło Powiatowe Komendę Policji w Kowie lu, podlegającą Głównemu Zarządowi Policji w obwodzie wołyńskim.

Zgodnie z art. 117 Kodeksu karnego Ukrainy umyślne zabójstwo noworodka przez matkę podczas porodu lub bezpośrednio po nim podlega karze ograniczenia wolności na okres do pięciu lat lub pozbawienia wolności na ten sam okres.

Jednocześnie zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa i nie może zostać poddana karze kryminalnej, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała prokuratura okręgowa w Kowielu.

Przypomnijmy, że w Czerniowcach 28-letni mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 79-letniej kobiety, okradzenie jej domu oraz podpalenie mieszkania w celu zatuszowania przestępstwa. Akt oskarżenia został już przekazany do sądu.

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Sąd Apelacyjny w Winnicy rozpatrzył skargę i ją oddalił. Sąd pozostawił poprzedni wyrok bez zmian, więc mężczyzna będzie odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności. Orzeczenie sądu apelacyjnego stało się prawomocne. Poinformowano o tym w Biurze Prokuratora Generalnego.

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