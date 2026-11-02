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Wiadomości Ukraina

W Białej Cerkwi wstrzymają dostawy wody z powodu trafienia przez bezzałogowy statek powietrzny

UA NEWS 02 listopada 2026 09:00
W Białej Cerkwi wstrzymają dostawy wody z powodu trafienia przez bezzałogowy statek powietrzny

W Biejej Cerkwi planuje się w ciągu najbliższej godziny wstrzymanie dostaw wody z powodu trafienia rosyjskiego drona w obiekt infrastruktury. O tymczasowym wstrzymaniu dostaw wody 2 listopada poinformowała spółka „Bilo-Cerkivvoda”.

 

Spółka wezwała mieszkańców miasta do pilnego zgromadzenia zapasów wody, ponieważ planowane jest wstrzymanie dostaw w ciągu godziny.

Źródło: Gmina miejska w Białej Cerkwi

Dzień wcześniej w czterech dzielnicach Kijowa spadło ciśnienie wody z powodu przerwy w dostawie prądu.

Wcześniej w Kijowie również spadło ciśnienie wody z powodu awarii zasilania infrastruktury.

2 listopada w Kijowie z powodu braku napięcia wstrzymano ruch transportu elektrycznego.

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